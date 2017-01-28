Hacı Yakışıklı, kendilerini Türkiye’nin asıl sahipleri gören zihniyetin, referandumda oyunu belirten kişilere karşı nasıl ikiyüzlüce tavır takındığını ortaya koyuyor.

Hacı Yakışıklı / Yeni Akit

Meltem Cumbul bayanı “hayır” dedi ve demokrasi abidesi oldu; Rıdvan Dilmen “evet” dedi ve güya yandaş oldu!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!

SSK hastanesinin ter kokulu yataklarında yatabilmek için sürünen milleti ayağa kaldırıp özgüven aşılayan Recep Tayyip Erdoğan diktatör; doğmamış bebekleri bombalayanları savunan kravatlı vekiller demokrat!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!

Cennet kokulu yavrum diye sarıldığı 3 yaşındaki evladının ardından ‘Onu babasıyla gömün, korkar’ diyen annenin evlat ve vatan aşkı basit bir ayrıntı; Fransa’daki küçük bir saldırı dünyayı sarsan bir haber!

Sırtını dayadığı kalaşnikoflara güvenip ‘Seni Başkan yaptırmayacağız’ diyenler Avrupa için makbul ve çağdaş siyasetçi; millete hizmet için ‘Kefenimizi giydik’ diyenler sert, radikal ve hoyrat!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!

Dünya komprodorlarının uşağı Doğan Efendi’nin bir camı kırılınca ‘Camım da camım’ diye zırlaması flaş haber; dünyada emsali görülmemiş biçimde 312 General’in aynı anda Akit’e dava açması çok sıradan!

Türkiye’yi peşkeş çekercesine Avrupa’da şikâyet edip Almanya’ya sığınan hainler makbul gazeteci; vatan aşkı ile her zorluğu göğüsleyenler yandaş medya!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!

‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyenlerle ‘Biji Apo, Serok Karayılan’ diyenler yan yana gelince postmodern koalisyon; okuluna girmek için yılanlara sarılmadan, büyük bir vakarla başörtü serbestisi bekleyenler irticai tehlike!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!

Müslümanın giyiminden kuşamına, yemesinden gezmesine kadar her şeyi didik didik eleştirmek pragmadist realizm; İslam’ı ve Müslümanları kötüleyen adaletsiz ve ahlaksız bir basit filmi eleştirmek linç kampanyası!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!

1982’den günümüze silah gölgesindeki askerî Anayasa’yı göklere çıkarmak demokrasi şöleni; Olağanüstü hal, üniformalı teröristler başta olmak üzere tüm millet düşmanlarına karşı çıkarılmış olmasına rağmen bu şartlarda seçim sakıncalı!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!

Ülkenin refah kapıları kilit tutmasın diye aramıza sokulanlar saygın holding patronu; ülkenin dört bir yanına yollar döşeyenler hırsız!

“Başı bağlı okumak isteyenler Arabistan’a gitsin” diyen adam Baba; koskoca ülkede başörtülü-başörtüsüz ayrımını ortadan kaldıranlar provokatör!

“Ordu göreve” diye pankart açan rektörler bilim adamı, “Yeter söz milletin” diyen Başbakan idamlık!

Olimpos’un çocuğu olmakla övünenler vatan evladı, Hira Dağı’nın yerli ve milli çocukları bedevi!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!

Kendisini meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçeleyen kadın özgürlük savaşçısı; inancına uygun giyinip meclise gelen kadın, had bildirilmesi gereken ikinci sınıf vatandaş!

Referandumda evet diyenlere her türlü küfür ve hakareti etmek özgürlük hakkı; sandıktan çıkan sonuçlara saygı duyulmasını sükûnetle beklemek mahalle baskısı!

Adaletinizin terazisini silmeyeceğiz artık, onu yine adaletle düzelteceğiz. Türkiye’nin vatandaşları olarak tahtından indirdiğimiz tiranları tekrar o tahtlara oturtmayacağız.

Başbakan Menderes ve yol arkadaşlarını yağlı urganlarda idam eden zihniyetin çocukları bize “demokrasi” dersi veremez. Diyarbakır zindanlarına doldurdukları gençleri türlü işkencelerle devlet düşmanı yapan zihniyet bize “insanlık” dersi veremez. Ülkenin gencecik evlatlarını kültür terörizmi ile bir paçavra gibi zayi eden zihniyet bize “ahlak” dersi veremez. Onların “hümanizm” masallarına karnımız tok!

Büyük Türkiye için, artık al kanların değil mutluluk gözyaşlarının aktığı bir ümmet coğrafyası için “EVET” diyecek ve 100 yıl önce bıraktığımız yerden tekrar dirileceğiz! Üzülmeden ve gevşemeden yolumuza bakacağız. Kul gayret eder ve Allah dilerse olur; olacak…