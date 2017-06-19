'Adalet Yürüyüşü'nde Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Hayatını Kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" bugün beşinci gününe girdi. Dün sağanak yağmur altında devam eden yürüyüş, yeni güne de kapalı ve serin havayla başladı.

Dün yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yarın düzenlenecek cenaze törenine CHP grup başkanvekilleri ve kimi milletvekillerinin de katılacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Dün (18 Haziran 2017) yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı hayatını kaybetti. Tatlı'nın kalbi dün üç kere durmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Tatlı'nın sağlık durumuna ilişkin olarak "Hayati tehlikesi son derece kritik, çünkü yaklaşık bir saat geri döndürme süreci oldukça kritik bir süredir ve umuyoruz ki iyileşecek” demişti.