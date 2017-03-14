Adalet Divanı’nın Başörtüsü Kararına Türkiye’den İlk Tepki: Haçlı Saldırısına Dönüşüyor

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14.03.2017 15:01
Adalet Divanı’nın Başörtüsü Kararına Türkiye’den İlk Tepki: Haçlı Saldırısına Dönüşüyor
Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü aleyhtarı kararına ilk tepki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den geldi. Tüfenkci, "Olay İslam'a karşı Haçlı saldırısına dönüşüyor" dedi.

Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı, Fransa ve Belçika'da iki Müslüman kadının başörtülerini çıkarmayı reddetmelerinin ardından işten çıkarılmaları üzerine açtıkları dava sonucu ortak karar verdi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün giyilmesini yasaklayan bir iç kural, direkt olarak ayrımcılık anlamına gelmez" denilerek başörtüsü yasağı meşrulaştırıldı.

Türkiye’den bu karara ilk tepki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin, "İslam'a karşı Haçlı saldırısına dönüşüyor" dedi. Tüfenkci, Türkiye'nin Hollanda'ya uygulayacağı yaptırımlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, "Hollanda'ya ekonomik anlamda yaptırım düşünmüyoruz. Halkların alacağımız karardan etkilenmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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