Adalet Çağrısı Dalkavukluğu Meslek Edinmişleri Rahatsız Eder!
HAKSÖZ HABER
Özgür-Der’in KHK zulmü üzerine yaptığı açıklama beklendiği üzere iktidara yakın medya tarafından görmezden gelindi. Buna karşın iktidara karşıt kimi yayın organlarında ise karşılık buldu ve haberleştirildi. Bu anlaşılabilir bir şeydi çünkü geçmişte devletin benzer uygulamalarından ötürü mağduriyet söylemini öne çıkartan birilerinin bugün de benzeri şikayetlerde bulunması söz konusu kesim için dikkat çekiciydi. İktidara yönelttikleri tutarsızlık ve çifte standartlılık eleştirilerine dayanak olarak sunabilecekleri bir görüntü ortaya çıkmıştı.
Bu durum her ne pahasına olursa olsun iktidar savunuculuğu vazifesi yüklenmiş kimilerinin öfkeyle saldırıya geçmelerine yetti. Hiçbir kimlik ve ilke kaygısı olmaksızın, sadece iktidar sözcülüğü, savunuculuğu, daha doğrusu iktidara yakın durma kaygısı içindeki bu zihniyet ve tutum sahipleri birtakım internet sayfaları üzerinden sürdürdükleri kara çalma kampanyasına bu gündemi de dahil ettiler.
Söyledikleri şu: Erdoğan’a karşı Aydın Doğan’ından, kripto FETÖ’cülere kadar bir şer ittifakı kurulmuşmuş, birtakım İslamcılar da bu ittifaka dahil olmuşlarmış! Neye dayanarak bunu söylüyorlar? İktidar eleştirildi diye! Yani kim iktidarın icraatlarına dair eleştiri, itiraz getiriyorsa bir çırpıda şer ittifakının bir unsuru olmakla itham edilmesi işten bile değil!
Peki, bu durumda ne yapılması gerekiyor acaba? Asla iktidarın eleştirilmemesi mi? Bunun yerine iktidarın yanlış icraatlar yapmaması ve mağduriyetlere yol açan politikalarından rücu etmesi daha kolay, daha adil ve gerekli olan şey değil mi? Yok, onlar her ne yaparlarsa yapsınlar ama biz asla ses çıkarmayalım, susalım, bu dalkavuk takımı gibi “evet efendim, isabet buyurdunuz” diyelim, öyle mi?
Adamlar hangi parayla, kimden aldıkları talimatla bir araya gelip kurdukları bilinmeyen sitelerde İslami camiadan pek çok isme, çevreye edepsizce saldırıyorlar. Ve bu pespayelikleriyle birilerinin gözüne girmeye çalışıyorlar. İsimleri yok, adresleri yok; belli ki, bu tür karalama operasyonları için el altında bulunsunlar, “tezvirat işinde fayda sağlar” mantığıyla ihdas ve istihdam edilmişler. Son dönemlerin hit akımı ‘Reisçilik’ adına herkese saldırıyor, “en hakiki, öz reisçi” sıfatını hak etmek adına her türlü edepsizliğe soyunmaktan çekinmiyorlar. Truva atı gibi çöreklendikleri köşelerinde kaleme aldıkları tepeden tırnağa yalakalık kokan yazıları kesmiyor olacak ki, daha ileri düzeyde edepsizliklerini bu tür maskeli sitelerde icra ediyorlar. Putin’e övgüler düzen, Trump’a toz kondurmayan bir kafa neler yapmaz ki?
Utanma yok, ahlak yok, vicdan yok!
Özgür-Der bildirisini haber yapan Hürriyet’in haberini manşetlerine taşıyıp kara çalmaya kalkışanlar “Allah’tan korkun” dememizden çok rahatsız olmuşlar. Yapacak bir şey yok, biz zulüm, haksızlık, adaletsizlik karşısında tavır almaya ve yanlış yapanları uyarmaya devam etmek durumundayız. Ama siz bu hatırlatmamızdan, uyarımızdan çok rahatsızsanız, korkmayın, istediğinizi yapın!
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- Şeyh Muheyseni'den Türkiye Halkına Çağrı!
- “Yasin Börü Davasına Selahattin Demirtaş da Dâhil Edilsin”
- Erdoğan Kurtulmuş'u Yalanladı: Bab'dan Sonra Durmak Diye Bir Şey Yok!
- “Ya Bizden Yanasınız Ya da Teröristlerden” Mantığından Farkı Ne?
- PYD/PKK; Rusya İle Esed, Fırat Kalkanı'na Karşı Hazırlık Yapıyor
- Cemaat-i İslamiye Hareketinden Trump’a Ömer Abdurrahman Uyarısı
- İslam Düşmanı Partilerin Din Üzerinden “Hayır” Propagandası
- Feylak eş-Şam da Astana ve Cenevre’deki Görüşmelerden Çekildi
- Türkiye-Sünnîlik İlişkisi Üzerine Bir Analiz
- ABD Medyasından Müslümanlara Ambargo
- Bahçeli, Neden 'Evet' Dediğini Madde Madde Açıkladı
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- “Yasin Börü Davasına Selahattin Demirtaş da Dâhil Edilsin”
- İslam Düşmanı Partilerin Din Üzerinden “Hayır” Propagandası
- Cemaat-i İslamiye Hareketinden Trump’a Ömer Abdurrahman Uyarısı
- Feylak eş-Şam da Astana ve Cenevre’deki Görüşmelerden Çekildi
- Albayın Odasında İsim Listesi
- 'ABD'deki Müslümanlara Gayriresmi Savaş Açıldı'
- Trump Yüzde 100 Japonya'nın Arkasındaymış
- Erdoğan Kurtulmuş'u Yalanladı: Bab'dan Sonra Durmak Diye Bir Şey Yok!
- Şeyh Muheyseni'den Türkiye Halkına Çağrı!
- Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
- ''Türkiye'de Anayasalar ve Darbeler Tarihi''
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim