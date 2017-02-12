Adalet Çağrısı Dalkavukluğu Meslek Edinmişleri Rahatsız Eder!

​​​​​​​KHK zulmüne karşı Özgür-Der’in verdiği tepkiyi “Hayır cephesine ortaklık” şeklinde karalayan kafa yapısı iktidara yaranma telaşının adaletsizliği nasıl içselleştirmeye yol açtığını ortaya koyuyor.

HAKSÖZ HABER

Özgür-Der’in KHK zulmü üzerine yaptığı açıklama beklendiği üzere iktidara yakın medya tarafından görmezden gelindi. Buna karşın iktidara karşıt kimi yayın organlarında ise karşılık buldu ve haberleştirildi. Bu anlaşılabilir bir şeydi çünkü geçmişte devletin benzer uygulamalarından ötürü mağduriyet söylemini öne çıkartan birilerinin bugün de benzeri şikayetlerde bulunması söz konusu kesim için dikkat çekiciydi. İktidara yönelttikleri tutarsızlık ve çifte standartlılık eleştirilerine dayanak olarak sunabilecekleri bir görüntü ortaya çıkmıştı.

Bu durum her ne pahasına olursa olsun iktidar savunuculuğu vazifesi yüklenmiş kimilerinin öfkeyle saldırıya geçmelerine yetti. Hiçbir kimlik ve ilke kaygısı olmaksızın, sadece iktidar sözcülüğü, savunuculuğu, daha doğrusu iktidara yakın durma kaygısı içindeki bu zihniyet ve tutum sahipleri birtakım internet sayfaları üzerinden sürdürdükleri kara çalma kampanyasına bu gündemi de dahil ettiler.

Söyledikleri şu: Erdoğan’a karşı Aydın Doğan’ından, kripto FETÖ’cülere kadar bir şer ittifakı kurulmuşmuş, birtakım İslamcılar da bu ittifaka dahil olmuşlarmış! Neye dayanarak bunu söylüyorlar? İktidar eleştirildi diye! Yani kim iktidarın icraatlarına dair eleştiri, itiraz getiriyorsa bir çırpıda şer ittifakının bir unsuru olmakla itham edilmesi işten bile değil!

Peki, bu durumda ne yapılması gerekiyor acaba? Asla iktidarın eleştirilmemesi mi? Bunun yerine iktidarın yanlış icraatlar yapmaması ve mağduriyetlere yol açan politikalarından rücu etmesi daha kolay, daha adil ve gerekli olan şey değil mi? Yok, onlar her ne yaparlarsa yapsınlar ama biz asla ses çıkarmayalım, susalım, bu dalkavuk takımı gibi “evet efendim, isabet buyurdunuz” diyelim, öyle mi?

Adamlar hangi parayla, kimden aldıkları talimatla bir araya gelip kurdukları bilinmeyen sitelerde İslami camiadan pek çok isme, çevreye edepsizce saldırıyorlar. Ve bu pespayelikleriyle birilerinin gözüne girmeye çalışıyorlar. İsimleri yok, adresleri yok; belli ki, bu tür karalama operasyonları için el altında bulunsunlar, “tezvirat işinde fayda sağlar” mantığıyla ihdas ve istihdam edilmişler. Son dönemlerin hit akımı ‘Reisçilik’ adına herkese saldırıyor, “en hakiki, öz reisçi” sıfatını hak etmek adına her türlü edepsizliğe soyunmaktan çekinmiyorlar. Truva atı gibi çöreklendikleri köşelerinde kaleme aldıkları tepeden tırnağa yalakalık kokan yazıları kesmiyor olacak ki, daha ileri düzeyde edepsizliklerini bu tür maskeli sitelerde icra ediyorlar. Putin’e övgüler düzen, Trump’a toz kondurmayan bir kafa neler yapmaz ki?

Utanma yok, ahlak yok, vicdan yok!

Özgür-Der bildirisini haber yapan Hürriyet’in haberini manşetlerine taşıyıp kara çalmaya kalkışanlar “Allah’tan korkun” dememizden çok rahatsız olmuşlar. Yapacak bir şey yok, biz zulüm, haksızlık, adaletsizlik karşısında tavır almaya ve yanlış yapanları uyarmaya devam etmek durumundayız. Ama siz bu hatırlatmamızdan, uyarımızdan çok rahatsızsanız, korkmayın, istediğinizi yapın!