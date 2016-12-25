Adalet Bakanlığı'ndan Darbe Komisyonu'nun Talebine Red

Adalet Bakanlığı, TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nun sorularını yanıtsız bıraktı.

Bakanlık, darbe girişiminin başarılı olması durumunda kurulacak kabinenin kimlerden oluşacağını, Yurtta Sulh Konseyi’nde kimlerin yer aldığını soran ve darbeci askerlerin ifade tutanaklarını isteyen komisyona, 'soruşturmanın gizliliği' ve ‘komisyonun bu bilgiyi talep etme yetkisi olmadığı’ gibi gerekçelerle yanıt vermedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi talep eden komisyonda bugüne kadar darbe girişiminin başarılı olması durumunda oluşacağı iddia edilen kabine ve darbenin siyasi ayağıyla ilgili sorular yanıtsız kaldı.

Komisyon, bu kapsamda Adalet Bakanlığı’na üç farklı yazıyla darbe bildirisinde adı geçen Yurtta Sulh Konseyi’nin kimlerden oluştuğu, darbe girişiminin başarılı olması durumunda ilan edilecek sıkıyönetim ve oluşturulacağı iddia edilen kabinenin kimlerden oluşacağı sorularını yöneltti. Komisyon ayrıca bakanlıktan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan eden tutuklu darbecilerin ifade tutanak örneklerinin gönderilmesini talep etti. Komisyona ifade vermek isteyen Genelkurmay İstihbarat Başkanı Mustafa Özsoy’un kolluk kuvvetleri, savcılık ve mahkemede verdiği ifadelerin gönderilmesini de isteyen komisyon Cumhurbaşkanı’nın yaverleri Bekir Furkan, Ali Yazıcı, Şafak Deliacı, Erkan Kıvrak, Genelkurmay Başkanı’nın yaveri Levent Türkkan, TBMM’yi bombalayan Hüseyin Türk ile Hasan Hüsnü Balıkçı’nın da ifadelerinin gönderilmesini talep etti.

Özel hayatın gizliliği

Adalet Bakanlığı komisyonun söz konusu taleplerden oluşan üç yazısına verdiği yanıtta, anayasada düzenlenen özel hayatın gizliliği ve suçluluğu hükmen sabit olunana kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı hükümlerine atıf yaptı. Bakanlığın yanıtında, Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen soruşturmanın gizliliğinin ihlaline de atıf yapıldı.

Soruşturma sürüyor

Adalet Bakanlığı’nın bazı kesimleri zaten basına da yansıyan tutanak talebine karşı komisyona verdiği yanıtta TBMM İçtüzüğü’nde düzenlenen Meclis araştırma komisyonlarının yetkilerine de atıf yapılması dikkat çekti. Bakanlık, komisyonun taleplerine mümkün olduğunca yanıt verdiğini ancak söz konusu taleplerin halen devam etmekte olan suç soruşturmalarının içeriğine ilişkin olduğunu bildirdi.

Basına yansırsa etkilenir

Bakanlığın yanıtında bu taleplerin karşılanması ve bunların basın ve yayın organlarına yansıması durumunda soruşturmanın selametini engelleyebileceği değerlendirmesi yapıldı. Meclis araştırma komisyonlarının kurum ve kuruluşlardan bilgi isteyebileceği belirtilen yanıtta, bu kapsamda komisyonun Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmanın selametine tesir etmeyecek ölçüde bilgi verebileceği kaydedildi. Bakanlık, Komisyon Başkanlığı’na Cumhuriyet başsavcılıklarının, tahkikatı halen devam etmekte olan soruşturma dosyası ile ilgili olarak belge veremeyeceğini, sadece soruşturmanın bulunduğu aşamayla ilgili olarak bilgi verilebileceğini bildirerek söz konusu talepleri yerine getirmedi.