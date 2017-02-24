Adalet Bakanlığı: Gündemimizde Af ve Ceza İndirimi Yok

»Ana Sayfa»Gündem
24.02.2017 20:51
Adalet Bakanlığı: Gündemimizde Af ve Ceza İndirimi Yok
Adalet Bakanlığı, kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hükümlerinde yapılan değişikliklerin, bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kesinlikle "örtülü af" veya "ceza indirimi" olmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 22 Şubat'ta Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik konu edilerek, bazı basın ve yayın organlarında, "Mahkuma Piyango" ve "Af" şeklinde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun 14'üncü maddesinde tanımlanan şekliyle açık ceza infaz kurumlarının, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik veren kurumlar olduğu belirtildi.

Kapalı ceza infaz kurumları gibi açık ceza infaz kurumlarının da ceza infaz sisteminde yerini aldığı ve cezaların infaz edildiği yerler olduğu vurgulandı.

"Kesinlikle bir örtülü af veya ceza indirimi değildir"

Açıklamada, terör, çıkar amaçlı suç örgütü, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, eşe karşı işlenen suçlar, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan hüküm giyenlerin, kapalı ceza infaz kurumlarında geçirecekleri sürelere ilişkin bir düzenleme yapılmadığı belirtildi.

Yürürlükteki yönetmelikte yer alan açık ceza infaz kurumlarına gidemeyecek suç türlerine ilişkin düzenlemelerin aynen muhafaza edildiğine işaret edilen açıklamada, "Kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hükümlerinde yapılan bu değişiklikler bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kesinlikle bir örtülü af veya ceza indirimi değildir. Bunun dışındaki haberler gerçekleri çarpıtmaya yönelik asılsız haberlerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Torba Kanun Teklifi' Yasalaştı23 Şubat 2017 Perşembe 21:59
  • ABD Adana Konsolosluğu Çalışanına PKK Gözaltısı23 Şubat 2017 Perşembe 20:00
  • Bozdağ'dan ABD Adalet Bakanı'na 'Gülen' Mektubu23 Şubat 2017 Perşembe 15:17
  • Suriyelilere Vatandaşlık Referandumdan Sonra23 Şubat 2017 Perşembe 14:31
  • Numan Kurtulmuş Medyanın Türkiye ve Ortadoğu’da “Terör”e Karşı Tutumunu Eleştirdi23 Şubat 2017 Perşembe 13:43
  • BM'den Dört Ülke İçin 4,4 Milyar Dolar Acil Yardım Çağrısı23 Şubat 2017 Perşembe 00:08
  • Malcolm X Şehadetinin 52. Yılında Anıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 23:58
  • Müjdat Gezen Sanat Merkezini Sarhoşken Kundaklamış22 Şubat 2017 Çarşamba 21:17
  • Hac Kurası Cuma Günü Çekiliyor22 Şubat 2017 Çarşamba 21:08
  • Nurettin Yıldız’a Sahip Çıktı, Mahkemelik Oldu22 Şubat 2017 Çarşamba 20:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim