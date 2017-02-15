Adalet Bakanlığı 2017’de 10 Bini Aşkın Personel Alacak

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15.02.2017 15:37
Adalet Bakanlığı 2017’de 10 Bini Aşkın Personel Alacak
Adalet Bakanlığı, bu yıl hâkim ve savcı başta olmak üzere 10 bini aşkın personel almayı planlanıyor.

AA’nın Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre 3 Haziran’da hukuk fakültesi mezunlarından 2 bin, avukatlar arasından ise 750 kişi olmak üzere 2 bin 750 hâkim ve savcı adayı alımı için sınav yapılacak.

810 icra kâtibi alımına ilişkin de ilana çıkan Bakanlık, sınav süreçleri tamamlanan “uzman erbaşlıktan ayrılanlar” arasından alınacak 3 bin infaz ve koruma memurunun atamalarını ise ilerleyen günlerde gerçekleştirecek. Bakanlığın, zabıt kâtibi, mübaşir ve şoför ihtiyacını karşılamak için yapacağı alımlarla bu rakamın 5 bine ulaşabileceği kaydedildi.

Bu alımlarla birlikte 2017'de Adalet Bakanlığınca istihdam edilecek personel sayısı 10 bini aşacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) geçen yıl aralık ayında yapılan yazılı sınavla mülakatların tamamlanmasının ardından da 3 bin 500 hâkim ve savcı istihdam edilecek.

Bakan Bekir Bozdağ yeni hâkim ve savcı alımının 2017’de süreceğini, bu kapsamda hâkim, savcı ve yardımcı personel olmak üzere alım yapılacağını bildirmişti.

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