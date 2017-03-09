Adalet Bakanı Bozdağ Sözcü Gazetesini Yalanladı!

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09.03.2017 13:05
Adalet Bakanı Bozdağ Sözcü Gazetesini Yalanladı!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sözcü gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manşetindeki ‘Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı.’ haberi, açık iftiradır.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, Sözcü isimli gazetede kendisiyle ilgili yayımlanan habere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilik mesleğinin ilkelerine sadık gazetelerin, bir konuyu manşet yaparken doğruluğunu araştırması ve ona göre haber yapmaya karar vermesi gerektiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

“Sözcü gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manşetindeki ‘Adalet Bakanı savcıya talimat verdi,saldırgan serbest kaldı.’ haberi, açık iftiradır. Yegâne gazetecilik ilkesi, AK Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanı’mıza düşmanlık olan bir gazeteden ahlâklı ve ilkeli bir habercilik elbet beklenemez. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat edemeyen müfteridir. Böyle bir talimat yoktur. Olmayan talimat, iftira ile var edilemez. Yapılan, gündeme gelmek isteyen bir şahsın, hem Cumhuriyet Savcısı’na hem de Adalet Bakanı olarak şahsıma tartışmasız bir iftirasıdır.”

Söz konusu haber, Sinan Oğan’ın bir üniversitede yaptığı konuşma sırasında kürsüsünün devirilmesiyle ilgiliydi.

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