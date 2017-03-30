Adalet Bakanı Bozdağ: "Birileri Öksüz'ü Türkiye'de Saklıyor"
Bozdağ, darbe girişiminden 5 gün sonra Öksüz'ün ABD konsolosluğunca telefonla aranmasına ilişkin ABD'nin yaptığı "Öksüz’e vizesini iptal ettiğimizi söylemek istedik" açıklamasıyla ilgili "Tatmin edici bulmadım" dedi.
Adaket Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de soruları yanıtladı. Bozdağ darbe girişiminde yer alan Adil Öksüzle ilgili "Bence birileri Adil Öksüz'ü Türkiye'de saklıyor"dedi. Bozdağ, darbe girişiminden 5 gün sonra Öksüz'ün ABD konsolosluğunca telefonla aranması ve ABD'nin "Öksüz’e vizesini iptal ettiğimizi söylemek istedik" açıklamasıyla ilgili "ABD'nin açıklamasını tatmin edici bulmadım" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"ABD samimi bir işbirliği içinde olmak istiyorsa yüzlerce FETÖ mensubu ABD'de. Onların oturma iznini ve vizesini neden iptal etmedi. Teröristbaşı ABD'den terör faaliyetlerine devam ediyor. ABD'den bu konuda hassasiyet ve samimi işbirliği beklerken orada her türlü faaliyetlerine devam ediyorlar. Eğer samimilerse inandırıcılığı için ABD'de bulunan FETÖ'cülerin vizelerinin iptal edilmesi ve teröristbaşının geçici tutuklanma talebinin yerine getirilmesi lazım. Her kaçan ABD'ye gidiyor. Bakıyorsunuz, Halkbank genel müdür yardımcısını ABD'de hemen tutukluyorsun. Peki bu darbe girşiminin arkasındaki ismi neden tutuklamıyorsun?"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Gülen örgütünün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün 21 Temmuz 2016'da saat 10:22'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan arandığını bildirmişti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vizesini iptal ettiklerini bildirmek için Adil Öksüz’ü aradıklarını duyurmuştu.
"Bence hâlâ Türkiye'de"
Bozdağ "Adil Öksüz başka kimler tarafından arandı. Örgüt tarafından infaz edilmiş olabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Bunların hepsi iddianame dosyasında mevcut. İddianame mahkemeye sunulduğunda detaylar ortaya çıkacaktır. Adil Öksüz'ün kim olduğu öğrenilince seferber olundu. Adil Öksüz'ün Türkiye'nin her karış toprağında büyük bir arama tarama faaliyeti yapıldı. Hala da devam ediyor. Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçırma teşebbüsü bana göre başarılı olamadı. FETÖ, Öksüz infaz etmiş olabilir mi? Bilmiyoruz. Bence hala Türkiye'de saklanıyor. Adil Öksüz bu darbe girişimine ilişkin karanlık pekçok konuyu aydınlatacak kişilerden bir tanesi"
Bozdağ ayrıca "Gülen'le ilgili kaygılarımızı ABD'ye ilettik. Bir dönüş olmadı" açıklamasında da bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen'in, Kanada'nın Toronto kendinde bir çiflik aldığını da söyledi.
Kaynak: A Haber
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