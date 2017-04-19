Açlık Grevindeki Filistinli Tutsaklar İçin Destek Çadırı Kuruldu!

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklara destek vermek için Gazze Şeridi’nde çadır kuruldu.

Gazzeliler, işgalci İsrail’in hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için çadır kurdu.

AA’da yer alan habere göre, Fetih hareketine bağlı Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Komitesi Sözcüsü Neşet el-Vahidi burada yaptığı konuşmada, “İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklara destek vermeyi ve onlarla dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Esirler meselesi Filistin’in temel sabitelerinden biridir ve onların özgürlüklerine kavuşturulması vazgeçilemez ulusal bir görevdir.” dedi.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi’nin Gazze’deki Seraya Meydanı’nda kurduğu çadırlar, çok sayıda Filistinliyi bir araya getirdi.

Çadırların çevresindeki alana Filistinli tutsakların fotoğraflarının yanı sıra “Esirler tehlikede!”, “Esirlerin acilen serbest bırakılmasını istiyoruz!” yazan dövizler yerleştirildi.

el-Vahidi ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerinden işgalci İsrail’in hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması için derhâl harekete geçmelerini istedi.