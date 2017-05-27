Açlık Grevindeki Esir Liderlerin Durumu Kritik

Esirlerle Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti Başkanı İsa Karakı’, Siyonist işgal rejimi zindanlarında açlık grevi direnişini sürdüren Filistinli lider Ahmed Seadat ile gazeteci Muhammed El-Gig’in durumunun kritik bir noktaya geldiğini belirterek, ikisinin de kan kustuklarını söyledi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Karakı’, “cezaevi idaresinin taleplerine kulak tıkaması ve onlara baskılarını artırması üzerine esirler şu anda taleplerini artırdılar ve kendilerine savaş esiri muamelesi yapılmasını istiyorlar” dedi.

Karakı’ın, bu açıklamalarını Siyonist işgal rejimi zindanlarından yeni çıkan ve Ramallah’taki hastanede tedavi gören iki esire yaptığı ziyaret esnasında kendisine esirlerin gönderdiği bir mektubun teslim edilmesi üzerine yaptığı belirtildi.

Siyonist işgal rejimi zindanlarında bulunan Filistinli esirler, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, idari cezaların kaldırılması, tek kişilik tecrit cezasına son verilmesi, aile ziyaretlerinin yeniden düzenlenmesi ve hasta esirlere yönelik tıbbi ihmale son verilmesi gibi insani taleplerle 17 Nisan’da Özgürlük ve Onur sloganıyla açlık grevine başladılar.

Şu an itibariyle 51’i kadın, 300’ü çocuk, 1800’ü hasta ve 500’ü idari cezalı olmak üzere 6500 Filistin esir Siyonist işgal rejimi zindanlarında bulunuyor.