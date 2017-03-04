Açlık Felaketi Bölgeleri (2)

Ahmet Varol

Açlık felaketinin yaşandığı ülkelerden biri de Nijerya’dır. Nijerya Afrika’nın en çok nüfûslu ülkesidir. Normalde önemli bir petrol geliri var. Fakat ne yazık ki ekonominin iyi yönetilememesinden dolayı zengin bir ülke olamamıştır. Bununla birlikte açlık felaketi yaşayacak kadar da ekonomisinin kötü olmaması gerekir. Fakat bu ülkenin de böyle bir felaket yaşıyor olmasının birinci sebebi iç savaş. Nijerya’da da Boko Haram isimli ve IŞİD’in bu ülkedeki kopyası sayılan bir örgütle savaşılıyor. Savaştan da birinci derecede siviller zarar görüyor. Özellikle çatışma bölgelerinin dışarıdan insanî yardım alması zorlaşıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde ciddi derecede açlık felaketi yaşanıyor. Açlık felaketi tabii ki bu ülkede de birinci derecede çocukları etkiliyor ve BM’nin tespitlerine göre Nijerya’da özellikle çatışma bölgelerinde 450 bin civarında çocuk yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşıyor.

Açlık felaketinin yaşandığı ülkelerden biri de Güney Sudan. Bu ülkenin yaşadığı sorunlardan 25 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan “Güney Sudan Çıkmazı” başlıklı yazımızda özet bir bilgi vermeye çalışmış ve bu çerçevede açlık sorunundan da söz etmiştik. Bu ülkede de yaşanan açlık krizinin birinci sebebi yıllardan beri devam etmekte olan hakimiyet savaşı. Bu savaş yüzünden çok sayıda Güney Sudan vatandaşı Sudan tarafına iltica etti ve onlar da artık mülteci kamplarına yerleştiriliyorlar. Bu kamplarda da yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşanıyor. Güney Sudan’ın içinde ise açlık krizi ciddi boyutlarda. Bu ülkede açlık yüzünden ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan çocukların sayısının 270 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Açlık felaketinin yaşandığı önemli bir bölge de hâlen Myanmar hâkimiyetinde olan ve çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bir bölge olmasından dolayı ayrımcı politikalara, hem budist çeteler hem de devlete bağlı güvenlik güçleri tarafından başvurulan korkunç şiddete maruz kalan Arakan bölgesi. Arakan’ın içinde yaşayan Müslümanlar zulmün yanı sıra yoksulluk sıkıntısı da yaşıyor. Ancak onların zulümden kaçmak amacıyla iltica ettikleri Bangladeş’teki mülteci kamplarında ciddi derecede açlık felaketi yaşanıyor. Bu insanlar söz konusu mülteci kamplarında çok kötü şartlarda hayatlarını idame ettirmek zorunda kalıyorlar. Bangladeş hükümeti tarafından da herhangi bir yardım yapılmıyor.

Suriye’de ateşkes anlaşmasının gereği gibi uygulanmamasından dolayı bazı bölgelerde yetersiz beslenme ve açlık sıkıntısı devam ediyor. Rejim güçleri ve onlara destek amacıyla gönderilen işgalci güçler bazı bölgeler üzerindeki kuşatmalarını kaldırmadılar. Bu kuşatmalar yüzünden o bölgelere insanî yardım ulaştırılmasında zorluk çekiliyor. O yüzden özellikle kuşatma altındaki bölgelerde açlık sıkıntısı yaşanıyor.

Irak’ta IŞİD’e karşı savaş gerekçesiyle Musul üzerindeki kuşatma devam ediyor. Bir yandan da saldırıların ve çatışmaların devam ediyor olmasından dolayı Musul ahalisinden yüz binlerce insan evlerini terk ederek başka bölgelere iltica etmiş durumda. Onlar da gittikleri yerlerde sağlıklı bir şekilde beslenmelerine imkan verecek gıda maddesi temin etmekte zorluk çekiyorlar. Gerek Musul’un kuşatma altındaki bölgelerinde ve gerekse çatışmalar yüzünden buralardan kaçanların sığındığı yerlerde açlık sıkıntısı yaşanıyor.

Dünyada yetersiz beslenme ve açlık sıkıntısı yaşanan bölgelerin hepsi dünkü ve bugünkü yazılarımızda sözünü ettiğimiz bölgelerden ibaret değil. Ancak buralar özellikle felaket bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Yeni Akit