Acil B RH Negatif Kan Aranıyor

»Ana Sayfa»Pano
26.01.2017 21:13
Acil B RH Negatif Kan Aranıyor
Bir kardeşimizin 10 günlük bebeği için acil B rh- negatif taze kana ihtiyaç var. İrtibat tel: 0507 264 80 24

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Acil B RH Negatif Kan Aranıyor
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