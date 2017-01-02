Açıköğretim Sınavları Başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ilk dönem sınavları yaklaşıyor.
Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için 1. dönem sınavları yaklaşıyor. Adaylar, sınav giriş yerlerini MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecekler. AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri yarın (3 Ocak 2017) adayların erişimine açılacak.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavı 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 30 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak.
Açık Öğretim Ortaokulu 1. dönem sınavı ise 8 Ocak Pazar günü yapılacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,
Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır.
3 İLDE AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI'NA KAR ENGELİ
Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van, Bitlis ve Hakkari'de 2-3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları iptal edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van ve ilçelerinde, 2 ve 3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde sınav iptal kararının alındığını, sınav tarihinin bakanlık tarafından belirleneceğini ifade etti.
Hakkari ve ilçelerinde de 2 ve 3 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Lise Sınavları'nın ertelendiğini duyurdu.
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