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Açıköğretim Ara Sınav Sonuçları Açıklandı

Açıköğretim Ara Sınav Sonuçları Açıklandı

​​​​​​​AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencileri, 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi ara sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonundan erişebilecek.

2016-2017 bahar dönemi dönem sonu sınavları 3-4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

 

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