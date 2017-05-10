Açıköğretim Ara Sınav Sonuçları Açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencileri, 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi ara sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonundan erişebilecek.

2016-2017 bahar dönemi dönem sonu sınavları 3-4 Haziran'da gerçekleştirilecek.