Açığa Alınan Polislerden 116'sı Emniyet Müdürü

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamesi ile görevden uzaklaştırılan personel arasında yer alan 116 emniyet müdürünün 5'i birinci sınıf, 14'ü ikinci sınıf, 37'si üçüncü sınıf ve 60'ı ise dördüncü sınıf emniyet müdürü.

Birinci sınıf emniyet müdürleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosundaki, Muhsin A, Necmi B. ve Hayati Ş. ile Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı kadrosunda yer alan Celal Y. ve Hacı Bayram K. bulunuyor.

Açığa alınan emniyet müdürleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme, Strateji, Koordinasyon, Sağlık, Özel Harekat, Havacılık ve Kriminal Daire başkanlıkları ile Polis Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire başkanlıkları kadrosunda, bazı polis okulları ve il emniyet müdürlüklerindekilerin ise şube müdürü veya yardımcısı pozisyonunda görev yapıyorlardı.

Bunların yanı sıra, açığa alınan personel arasında 60 emniyet amiri, 24 başkomiser, 245 komiser, 550 komiser yardımcısı, 341 başpolis, 7 bin 767 polis memuru bulunuyor.