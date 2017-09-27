Açığa Alınan Bir Polis Daha İntihar Etti!

Haksöz Haber

Mağduriyet yakınmalarına önce “mağduriyet yok, bunlar kripto söylemler” şeklinde cevap yetiştirenler, şimdilerde şikayetçilere OHAL komisyonunu adres gösteriyorlar. Ne var ki, bunlar yaşanan sıkıntıları azaltmıyor, hafifletmiyor.

İşinden edilenlerin aileleriyle birlikte yaşadıkları sıkıntılar, bunalımlar FETÖ ile mücadele adına acımasız ve ölçüsüz uygulamaları savunan çevrelerce görülmese de toplumsal bir soruna dönüşme yolunda hızla ilerliyor. Bu durumun en somut göstergelerinden biri ise intihar vakaları. 15 Temmuz sonrası uygulanan politikalar nedeniyle bugüne dek onlarca kişi intihar etti. Son olay Sakarya’da yaşandı.

İki çocuk babası eski polis memuru İbrahim Eski evinde kendini tavana asarak hayatına son verdi. Eski polis memurunun işsiz kalması sonrasında bunalıma girdiği sanılıyor.