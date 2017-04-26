“AB’nin Kılavuzu ya FETÖ ya PKK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından alınan Türkiye’ye yönelik “siyasi denetim” kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, söz konusu kararın, Avrupa açısından “talihsiz bir karar” olduğunu belirten Aktay, “Avrupa, Türkiye karşıtlığı konusunda kendini aşan noktalara gidiyor. Avrupa şu anda kendine zarar veriyor. Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük cazibelerinden biri, Türkiye’nin üyelik adayı olması, birliğe üye olma ihtimaliydi.” diye konuştu.

“Avrupa’nın Türkiye’ye Verebileceği Bir Akıl Yok”

Aktay, AB’nin Türkiye demokrasisinin bütün düşmanlarıyla dayanışma içinde olduğuna ancak Türkiye demokrasisi ile dayanışma içinde olmadığına dikkat çekerek, “AB’nin şu anda kılavuzu ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ya PKK terör örgütü. PKK terör örgütünden danışmanlık ve akıl almakta olan bir Avrupa’nın şu andan itibaren Türkiye’ye verebileceği bir akıl yok. Esas Türkiye şu anda AB’nin demokrasi ve siyasetini değerlendirme konumuna sahip.” ifadelerini kullandı.

Alınan kararın AB’nin çöküşünü önlenemez hâle getireceğini savunan Aktay, Türkiye’nin bu karardan zarar görmediğinin söylenemeyeceğini ancak daha büyük zararı Avrupa’nın göreceğini öne sürdü.