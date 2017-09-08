AB’nin Gündeminde Arakan Yok!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Estonya’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, AB’nin Arakan’da yaşananlar hakkında ne düşündüğünü soran bir gazeteciye Mogherini, “Toplantı gündemimizde Myanmar yok.” şeklinde yanıt verdi.

Toplantı gündeminde olmayan konular hakkında konuşmak istemediğini belirten Mogherini, birkaç gün önce konuya ilişkin bir açıklama yaptığını ve muhataplarıyla görüşme hâlinde olduğunu söyledi.

AB, birkaç gün önce Arakan hakkında yaptığı açıklamada, “tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısında” bulunmuş ancak Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı baskı ve zulmü güçlü bir şekilde kınamaktan kaçınmıştı.