Abluka Altındaki Humusluların Tek Çaresi “Ölüm Yolu”
Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin 5 yıldan bu yana abluka altında tuttuğu Humus’un kuzey kırsalında yaşayanlar için gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerine ulaşmanın “ölüm yolu”ndan geçtiği belirtiliyor.
AA’da yer alan habere göre, tehlikelerle dolu 8 kilometrelik yol, Rasten’e bağlı el-Gacer bölgesi ile Humus’un kuzey kırsalındaki el-Hule’yi ve oradan da Humus’ta yer alan diğer abluka altındaki kasabaları birbirine bağlıyor.
Halkın “ölüm yolu” olarak adlandırdığı ve otomobil ile motosiklet kullananların tercih ettiği yol, Esed güçlerinin bombardımanına ve kurduğu pusulara maruz kalıyor.
Yolun özellikle kış aylarında çamur deryasına dönmesi ve engebeli hâle gelmesine rağmen abluka altındaki halk başka çareleri olmadığı için bu yolu kullanıyor.
Humus kırsalındaki köy ve kasabaların birbiriyle olan bağlantı yollarının kopmuş olması da abluka altındaki yaklaşık 300 bin kişiyi bu yolu kullanmaya zorluyor.
Humus’un kuzey kırsalı Esed güçleri tarafından 2012 yılından bu yana abluka altında tutuluyor.
Bölge halkı Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kuruluşlar tarafından yapılan yardımlar ve Esed güçlerinin nadiren de olsa giriş izni verdiği insani yardım konvoyları sayesinde yaşamını sürdürüyor.
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