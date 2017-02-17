Abluka Altındaki Gazze’yi Su Bastı!

»Ana Sayfa»Filistin
17.02.2017 16:09
Abluka Altındaki Gazze’yi Su Bastı!
Mısır cuntası ve işgalci İsrail’in yıllardır uyguladığı ablukayla mücadele etmeye çalışan Gazze Şeridi, aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Gazze Şeridi’nde bulunan Cebaliye Kampı yetersiz alt yapı nedeniyle yağmur sularına teslim oldu.

Euro News’ta yer alan habere göre, evlerinde mahsur kalan kamp sâkinleri küçük teknelerle tahliye edildi. Ancak patlayan kanalizasyonlar halkı isyan ettirdi:

“Evlerimiz kanalizasyon ve sel sularıyla doldu. Kovalarla boşaltmayı deniyoruz ama boş bir çaba. Oğlum kanalizasyona düşerken son anda yakalamayı başardım. Kanalizasyon sularıyla ıslandım ve üstümde kurudu. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Pis su bütün elbiselerimize bulaştı. 20 yıldır bununla mücadele ediyoruz.”

Sivil savunma ekipleri 8 aileyi evlerinden tahliye ederken, yağmur suları kurulan pompalarla boşaltılmaya çalışıldı.

2007’den beri işgalci İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze, savaşlarla da yıkıma uğradı. Son olarak iki yıl önce işgalci İsrail bölgeyi ağır şekilde vurarak alt yapıyı çalışamaz duruma getirdi.

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