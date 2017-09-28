Abluka Altındaki Doğu Guta’da Eğitim Mücadelesi!

Suriye’de Beşşar Esed rejimi, askeri kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta’ya kırtasiye malzemesinin girişine izin vermiyor. Okulların açılmasıyla artan fiyatlar, ailelerin bütçesini zorluyor.

Esed rejimi, yaklaşık 6 yıldır abluka altında tuttuğu bölgeye, insani yardımların yanı sıra kırtasiye malzemesinin sokulmasını da engelliyor. Okulların açılmasıyla kırtasiyeye talebin artması, fahiş fiyatları da beraberinde getirdi.

Aylık geliri yaklaşık 25 bin Suriye lirası (175 TL) olan aileler, okula gönderdikleri her bir çocuğun kitap, defter, kalem gibi masrafları için en az 5 bin Suriye lirasını (yaklaşık 35 TL) gözden çıkarmak zorunda.

“Okullarımız Çok Küçük, Daha Büyük Okullar İstiyoruz”

Direnişçilerin kurduğu geçici hükümete bağlı Doğu Guta Eğitim Müdürü Adnan Selik, “Doğu Guta bölgesinde 140 okulumuz eğitim hizmeti veriyor. Eğitim kadromuzda yaklaşık 3 bin 400 öğretmenimiz yer alıyor.” dedi.

Öğrencilere yeni kitap temin etmekte güçlük yaşadıklarını vurgulayan Selik, “Ders kitaplarımız 2014-2015 yılından kalma ve artık kullanılamaz hâle geldi.” diye konuştu.

Yaşadıkları zorlukları anlatan 11 yaşındaki Zekeriye Cuma, “Okulumuzda kitaplar eksik ve çok eski. Defter ve kitap fiyatları da çok arttı.” ifadesini kullandı.

12 yaşındaki Muhammed Cevat da “Defterler eskiden 50 Suriye lirasına (33 kuruş) satılırken, şimdiki fiyatı 700 Suriye lirası (4,6 lira). Defterlerin fiyatı neredeyse 15 kat arttı. Çok eski çantaları kullanıyoruz. Okullarımız da çok küçük, daha büyük okullar istiyoruz.” dedi.

Öğrenci Sayısı Arttı, Derslikler Yetmiyor

Doğu Guta’daki bir okulun müdürü Ömer Riyhani de geçen yıla göre daha fazla öğrencinin kayıt yaptırdığına işaret ederek, “Rejim tam olarak uymasa da ‘çatışmasızlık bölgeleri’ anlaşması bölgeye bir nebze sakinlik getirdi. Bu nedenle öğrenci sayımız arttı. Örneğin benim okulumda geçen sene birinci sınıfa kaydolan öğrenci sayısı 125’ti, şimdi ise 240’ı buldu.” diye konuştu.

Yeni sınıfların açılması gerektiğini vurgulayan Riyhani, “Okullar yetmiyor çünkü çoğu rejimin saldırılarının hedefi oldu ve yıkıldı.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA