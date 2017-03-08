ABD’yi Astana’da Yine Büyükelçisi Temsil Edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, “Astana’da 14 ya da 15 Mart’ta düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerini büyükelçimiz takip edecek.” dedi.

ABD’yi Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinde yine büyükelçisinin temsil edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Astana’da 14 ya da 15 Mart’ta düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerini büyükelçimiz takip edecek.” dedi.

ABD’nin Kazakistan Büyükelçisi’nin görüşmelere katılacağını söyleyen yetkili, Astana’ya Washington’dan bir heyetin gitmeyeceğini belirtti.

Yetkili, “İlk yapılan toplantıdan farklı bir metot izleyeceğimizi sanmıyorum.” diye konuştu.

23 Ocak’taki Toplantı

ABD, 23 Ocak’ta Astana’da yapılan ilk Suriye toplantısına da büyükelçisini göndermişti.

Dışişleri Bakanlığı, buna gerekçe olarak ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna geçişinden dolayı Astana’ya Washington’dan heyet yollamayacaklarını bildirmişti.