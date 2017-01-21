“ABD’yi Astana’da Kazakistan Büyükelçisi Temsil Edecek”

ABD Dışişleri Bakanlığı, başkanlık devir işlemleri gerekçe gösterilerek Washington’dan Astana’ya heyet yollanmayacağını ancak Kazakistan’daki ABD Büyükelçisi’nin toplantıya katılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine, başkanlık devir işlemleri gerekçe gösterilerek heyet yollanmayacağını fakat ülkedeki büyükelçilerinin toplantıya katılacağını açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, geçici olarak bakanlık sözcülüğü yapan Mark Toner, yaptığı açıklamada, Astana görüşmelerine ABD’nin Kazakistan Büyükelçisi’nin katılacağını belirtti.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna geçişini gerekçe göstererek Astana’ya Washington’dan heyet yollamayacaklarını kaydeden Toner, “Gözlemci olarak Kazakistan’a davet edilmemizi memnuniyetle karşılıyoruz. Başkanlık devir işleri nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı Washington’dan bir heyet Astana konferansına katılamayacaktır. ABD, Kazakistan’daki büyükelçimiz tarafından temsil edilecektir.” ifadelerini kullandı.