ABD’ye Vize Başvurusu Yapana Sosyal Medya İncelemesi

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25.03.2017 22:57
ABD’ye Vize Başvurusu Yapana Sosyal Medya İncelemesi
​​​​​​​ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, ABD diplomatik misyonlarına gönderdiği yazıda, Amerikan vizesi için yapılan başvurularda daha sıkı güvenlik incelemesi yapılması talimatını verdi.

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Trump yönetiminin yeni vize uygulamasına ilişkin güvenlik prosedürlerinin detayları yer aldı. Belgeye göre, ABD’nin Vize Muafiyet Programı kapsamındaki 38 ülke hariç, dünya genelindeki vize başvurularında başvuru sahiplerinin birçok kişisel bilgisi detaylı olarak incelenebilecek. Buna göre vize başvurusu yapan adayların son 15 yıldaki seyahat geçmişi, ikamet ettiği adresler, çalıştığı işyerleri ile son 5 yıldaki e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgiler sorulabilecek. Ayrıca elçilik veya konsolosluklardaki yetkililerin “kimlerin ABD için tehdit olup olmadığına” karar vereceği ifade edildi.

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