ABD’ye Uçuşlarda Yeni Güvenlik Önlemleri

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi Sözcüsü Lisa Farbstein, güvenlik tedbirlerinin, ABD’ye seyahat eden herkesi, uluslararası yolcuları ve Amerikan vatandaşlarını kapsadığını ve ABD’ye varıştan önceki son havaalanlarında uygulanacağını açıkladı.

Bu, ABD’ye her gün havayoluyla gelen 325 bin yolcunun daha fazla güvenlik taramasından geçeceği anlamına geliyor.

Ancak farklı havayolu şirketleri, yeni kuralları uygulamada değişik prosedürler uyguladıklarını belirtiyor.

Emirates, EgyptAir ve Lufthansa gibi bazı şirketler, havayolu görevlilerinin yolcuları mülakata alacağını belirtti.

Air France ve Royal Jordanian gibi diğer bazı şirketler ise, yolculardan anketler doldurmalarının isteneceğini kaydetti.

Hong Kong Cathay Pacific Havayolları da self-servis bagaj teslimatı uygulamasına artık izin vermeme kararı aldı.

Bu arada tüm yolculara, havaalanlarında daha fazla beklemelere ve bazı zorluklara kendilerini hazırlamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yeni tedbirlerin bugün başlamasının öngörülmesine rağmen, Amerikalı yetkililer bunların nasıl ve ne zaman hayata geçirileceği konusunda esnek davranıyor.

Bununla birlikte, havacılık güvenliği uzmanı Jeffrey Price Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, yeni tedbirlerin etkili olacağından kuşku duyduğunu söyledi.

"Price, “Yeni tedbirlerin sevmediğim yanı, havayolu şirketi personeli tekrar güvenlik taraması sürecine dahil ediliyor. Havayolu bilet kesme görevlileri güvenlik tedbirlerini uygulamada her zaman en iyi kişiler değildir” dedi.

Havaalanlarında gelişmiş güvenlik uygulamaları, 8 Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesindeki havaalanlarından uçuşlarda kabinde elektronik cihaz taşınmasına getirilen kısıtlamaların yerini alacak.

Kaynak: VoaNews