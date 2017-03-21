ABD'ye Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağı

Bazı ülkelerin havalimanlarından ABD'ye yapılacak direkt uçuşlarda, cep telefonundan büyük elektronik cihazların yolcu kabininde taşınmasına yasak geliyor. Associated Press'e konuşan ABD'li bir kaynak listede İstanbul'un da olduğunu söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 10 havalimanından ABD'ye gelen uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazların uçağa alınmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Kaynağı açıklanmayan bir terör saldırısı riski üzerine alınan karar, dizüstü bilgisayar, tablet ve fotoğraf makinelerini de kapsıyor. Tıbbi cihazlar ise yasağa dahil değil.

Associated Press'in haberine göre, yasak şu havayollarından direkt uçuşla ABD'ye giden yolcuları kapsıyor: Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi, Dubai ve İstanbul.

The Guardian ise ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nden sızan bir e-postayı kaynak göstererek, yasaktan 13 ülkenin etkileneceğini duyurdu.

Ankara'da SHGM toplantısı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk Hava Yolları, özel güvenlik şirketleri ve havalimanı güvenlik yetkililerini Ankara’da toplantıya çağırdı. Toplantıda, güvenlik konusundaki son gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün henüz konuyla ilgili olarak ellerine resmi bir açıklamanın gelmediğini, uygulamanın eskisi gibi devam ettiğini söyledi.

Karar haftalar önce alındı

Haftalar önce alınan bir istihbarata yönelik olduğu belirtilen ve salı günü açıklanması planlanan yasağın süre kısıtlaması bulunmuyor. Yasaktan, ABD içinde hizmet veren hiçbir havayolu şirketi etkilenmezken, istihbaratın Arap Yarımadası'ndaki El Kaide kaynaklı bir terör saldırısına işaret ettiği vurgulandı.

Bazı havayolları duyurdu

Suudi Havayolları ve Ürdün Havayolları dahil bazı şirketler şimdiden yolcularını yasak hakkında haberdar etti. Şirketin sosyal medya paylaşımında, DVD oynatıcı cihazlar ve elektronik oyunların da yasak kapsamında olduğu ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Etihad Havayolları ise henüz kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

Bakanlıktan açıklama gelmedi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, "potansiyel güvenlik önlemleri" hakkında yorum yapmayacağını ve zamanı geldiğinde bakanlığın açıklama yapacağını ifade etti.

İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin konuya ilişkin ABD Temsilciler Meclisi'nden bazı vekilleri arayarak bilgilendirme yaptığı biliniyor.

Temmuz 2014'te ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkeye gelen uçuşlara yönelik katı kurallar koymuş, cep telefonlarının uçuş öncesi kontrolüne başlamıştı.

Kaynak: AP, Reuters, DHA, AFP, The Guardian