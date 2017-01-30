ABD’ye Gülen’in İade Edilmesiyle İlgili Yeni Belgeler Gönderildi

Adalet Bakanlığı tarafından ABD’ye Fetullah Gülen’in iade edilmesine ilişkin yeni belgeler gönderildiği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Fethullah Gülen hakkında ABD’ye gönderilen iade dosyalarına ek yeni belgeler sunuldu.

AA’da yer alan habere göre, ABD’nin talebi üzerine Gülen örgütünün “hava kuvvetleri imamı” olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz’ün 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından önce ABD’ye yaptığı ziyâretlerin detayları da gönderildi.

Yeni belgeler arasında Öksüz’ün, tutuklu Kemal Batmaz’la ABD’ye hangi tarihlerde gittiğine, hangi tarihlerde Türkiye’ye dönüş yaptığına, uçak koltuk numaralarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Tanık İfadeleri de Gönderildi

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, Gülen’in bir numaralı sanık olduğu iddianame de ABD’ye iletildi.

İddianamede yer alan, Öksüz’ün darbe kalkışmasıyla ilgili planı ABD’ye götürerek Gülen’e onaylattığı, darbe kalkışmasının Gülen’in emriyle gerçekleştirildiğini anlatan “Kuzgun” ve “Şapka” kod adlı gizli tanık ifadeleri de ABD’ye gönderildi.

Yeni belgeler internet ortamında da ABD’ye iletildi.

ABD ile İade Trafiği

Darbe kalkışmasının ardından Gülen’in ABD’den iade edilmesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016’da ABD’ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti.

10 Eylül 2016’da ise Gülen’in darbe kalkışması nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığı’na sunulmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan 22-23 Ağustos 2016’da Ankara'’a bir heyet gelmiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri iade dosyasıyla ilgili ayrıntıları ve mevcut belgeleri heyete anlatmıştı.

Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki bir heyet de 27 Ekim 2016’da ABD’ye gitmiş, Bozdağ, ABD’li mevkidaşı Loretta Lynch ile Washington’da bir araya gelmişti.

Bozdağ görüşmelerde, Gülen’in darbe kalkışmasının emrini verdiğini belirtmiş, iade ve geçici tutuklama talepleri konusunda Türkiye’nin hassasiyetini dile getirmişti.

Bozdağ’ın “Ziyâret” Açıklaması

ABD Başkanlığı’na Donald Trump’ın seçilmesinin ardından yeni Adalet Bakanı’nın görevine başlamasını beklediklerini dile getiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni bakanın göreve gelmesinin ardından randevu talebinde bulunacaklarını ve ABD’ye yeni bir ziyâret gerçekleştireceklerini açıklamıştı.