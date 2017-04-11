ABD’ye Göre Esed’e Ait Uçakların Yüzde 20’si Devre Dışı Bırakıldı

»Ana Sayfa»Suriye
11.04.2017 07:34
ABD’ye Göre Esed’e Ait Uçakların Yüzde 20’si Devre Dışı Bırakıldı
ABD, Esed’in Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırı ile Esed’in elindeki savaş uçaklarının yüzde 20’sini yok ettiğini veya havalanamaz hâle getirdiğini söyledi.

ABD, geçen hafta perşembe günü Suriye’de Humus vilayetinin sınırları içerisinde yer alan Beşşar Esed’e ait Şayrat Hava Üssü’nü 59 adet Tomahawk füzesiyle vurmuştu.

Saldırının geçen hafta salı günü Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirilen ve 100’ü aşkın sivilin hayatını kaybetmesine, 500’ü aşkın sivilin de yaralanmasına neden olan kimyasal katliama cevaben gerçekleştirildiği belirtilmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bu saldırının “ölçülü bir yanıt” olduğunu söyleyen ABD Savunma Bakanı James Mattis, “Esed’in yakıt ve mühimmat depolarını, hava savunma kabiliyetini ve savaş uçaklarının yüzde 20’sini yok ettik veya hasar verdik.” ifadelerini kullandı.

Mattis, ayrıca, Esed’in bir daha kimyasal silah kullanmasının “akılsızlık” olacağını da kaydetti.

Esed güçleri ise “önemli bir hasar” aldıklarını dile getirse de yalnızca 6 adet MiG-23 tipi savaş uçağının yok edildiğini söylemişti.

ABD’nin saldırıyı gerçekleştirmeden önce Esed’in müttefiki olan Rusya’ya haber verdiğine ilişkin bilgi, saldırının Esed’e ait uçaklara verdiği zararın pek de ABD’nin açıkladığı gibi olmadığına dair değerlendirmelere yol açıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!10 Nisan 2017 Pazartesi 09:08
  • “İnsanlar Yerde Can Çekişerek Yavaş Yavaş Öldü”10 Nisan 2017 Pazartesi 07:15
  • 'İran, Esed'i Siyasi ve Ahlaki İtibarına Tercih Etti'09 Nisan 2017 Pazar 19:03
  • “İdlib’deki Can Kayıplarının Sorumlusu Rusya’dır”09 Nisan 2017 Pazar 14:44
  • Rusya, Akdeniz’e Savaş Gemisi Gönderdi!09 Nisan 2017 Pazar 11:41
  • Türk Kızılayı, Beyaz Baretliler’e Kimyasal Ekipman Eğitimi Verdi09 Nisan 2017 Pazar 11:07
  • Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş09 Nisan 2017 Pazar 10:16
  • Belçika, Suriye’deki Hava Operasyonlarını Askıya Aldı09 Nisan 2017 Pazar 06:56
  • Suriye'de İdlib'e Yönelik Bombardıman Sürüyor09 Nisan 2017 Pazar 00:11
  • Han Şeyhun 4 Gün Sonra Yeniden Bombalandı08 Nisan 2017 Cumartesi 17:48
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim