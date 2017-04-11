ABD’ye Göre Esed’e Ait Uçakların Yüzde 20’si Devre Dışı Bırakıldı

ABD, Esed’in Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırı ile Esed’in elindeki savaş uçaklarının yüzde 20’sini yok ettiğini veya havalanamaz hâle getirdiğini söyledi.

ABD, geçen hafta perşembe günü Suriye’de Humus vilayetinin sınırları içerisinde yer alan Beşşar Esed’e ait Şayrat Hava Üssü’nü 59 adet Tomahawk füzesiyle vurmuştu.

Saldırının geçen hafta salı günü Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirilen ve 100’ü aşkın sivilin hayatını kaybetmesine, 500’ü aşkın sivilin de yaralanmasına neden olan kimyasal katliama cevaben gerçekleştirildiği belirtilmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bu saldırının “ölçülü bir yanıt” olduğunu söyleyen ABD Savunma Bakanı James Mattis, “Esed’in yakıt ve mühimmat depolarını, hava savunma kabiliyetini ve savaş uçaklarının yüzde 20’sini yok ettik veya hasar verdik.” ifadelerini kullandı.

Mattis, ayrıca, Esed’in bir daha kimyasal silah kullanmasının “akılsızlık” olacağını da kaydetti.

Esed güçleri ise “önemli bir hasar” aldıklarını dile getirse de yalnızca 6 adet MiG-23 tipi savaş uçağının yok edildiğini söylemişti.

ABD’nin saldırıyı gerçekleştirmeden önce Esed’in müttefiki olan Rusya’ya haber verdiğine ilişkin bilgi, saldırının Esed’e ait uçaklara verdiği zararın pek de ABD’nin açıkladığı gibi olmadığına dair değerlendirmelere yol açıyor.