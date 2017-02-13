ABD’ye En Çok Venezuelalılar İltica Etmek İstiyor

ABD’ye en çok iltica başvurusunda bulunulan ülke, ekonomik krizin yaşandığı Venezuela oldu.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu verilerine göre, geçen yıl 18 bin 155 başvuru ile Venezuelalılar ülkeye en fazla iltica talebinde bulunan millet oldu.

İlk kez ABD’ye iltica başvurusunda birinci sıraya yerleşen ve büyük bir kısmı orta gelirlilerden oluşan Venezuelalılar, geçen yıl ABD’ye yaptıkları iltica başvurusunda 2014’tekinin 6 katına ulaştı.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Aralık 2015’ten bu yana özellikle orta gelirli kesimin iltica başvurularında ciddi artış yaşandı.

Venezuela’da Ekonomik Kriz

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela’da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, hükümet 2015’ten bu yana enflasyon oranını açıklamıyor.

Kaynak: AA