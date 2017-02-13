ABD’ye En Çok Venezuelalılar İltica Etmek İstiyor
ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu verilerine göre, geçen yıl 18 bin 155 başvuru ile Venezuelalılar ülkeye en fazla iltica talebinde bulunan millet oldu.
İlk kez ABD’ye iltica başvurusunda birinci sıraya yerleşen ve büyük bir kısmı orta gelirlilerden oluşan Venezuelalılar, geçen yıl ABD’ye yaptıkları iltica başvurusunda 2014’tekinin 6 katına ulaştı.
Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Aralık 2015’ten bu yana özellikle orta gelirli kesimin iltica başvurularında ciddi artış yaşandı.
Venezuela’da Ekonomik Kriz
Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela’da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, hükümet 2015’ten bu yana enflasyon oranını açıklamıyor.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Hakkari’de 28 STK Nihat Gür ve Fahrettin Çelik'in Görevlerine İadesini İstedi!
- Suriyeli Direnişçiler Dera'da Esed Rejimini Geri Püskürttü
- Muhalifler Cenevre'ye Hazırlanıyor
- Irak'ta Sadr Destekçilerinin Protesto Eyleminde 5 Gösterici Öldü
- Müslüman Kuruluşlar Trump'un Yardımını Reddetti
- Hamas, “Ezan Yasağı” Tasarısının Onaylanmasına Tepki Gösterdi
- Saadet Partisi Türkiye-Rusya-İran Yakınlaşmasından Gayet Memnun
- “İnsanlar İşlerine Dahi Gitmekten Korkuyorlar”
- İstanbul’da 104 Adrese PKK Operasyonu: 70 Gözaltı
- ABD’ye En Çok Venezuelalılar İltica Etmek İstiyor
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- Adalet Çağrısı Dalkavukluğu Meslek Edinmişleri Rahatsız Eder!
- Muhalifler Cenevre'ye Hazırlanıyor
- Adalet Çağrısı Dalkavukluğu Meslek Edinmişleri Rahatsız Eder!
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- İslam Düşmanı Partilerin Din Üzerinden “Hayır” Propagandası
- “Yasin Börü Davasına Selahattin Demirtaş da Dâhil Edilsin”
- Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
- Cemaat-i İslamiye Hareketinden Trump’a Ömer Abdurrahman Uyarısı
- ''Türkiye'de Anayasalar ve Darbeler Tarihi''
- Feylak eş-Şam da Astana ve Cenevre’deki Görüşmelerden Çekildi
- Albayın Odasında İsim Listesi
- 'ABD'deki Müslümanlara Gayriresmi Savaş Açıldı'
- Trump Yüzde 100 Japonya'nın Arkasındaymış
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim