ABD’ye Ait Savaş Gemisi ile Yük Gemisi Çarpıştı

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Filipinler bandıralı bir yük gemisiyle çarpıştı. Kaza, Japonya açıklarında yerel saatle 02.30 sularında meydana geldi.

ABD donanmasından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin yaralandığı, 7 personelin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Kayıp personel için yapılan arama kurtarma çalışmalarına Japonya Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor.

USS Fitzgerald adlı savaş gemisinin hasar aldığı fakat batma tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Filipinler bandıralı ACX Crystal adlı gemideki mürettebat ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Savaş gemisinden üç kat daha büyük olan yük gemisinin aldığı hasarın, seyrini engelleyecek boyutta olmadığı belirtildi.

Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Kaynak: Euro News