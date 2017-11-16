Abdullah Muhaysini'nin Babası Tutuklandı

Suriye muhalefetinin sembol isimlerinden biri olan ilim adamı Dr. Abdullah el Muhaysini’nin babası Muhammed el Muhaysini, Suudi yetkililer tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Birçok kişi Muhammed el Muhaysini ismini, Mekke'de kılınan bir namazın ardından yapılan duayla ilk kez duymuştu. Bu duada yer alan ifadeler, çoğu kişinin aşina olduğu ifadeler olsa da, böylesi sözlerin ABD'nin yakın müttefiki Suudi Arabistan'ın hüküm sürdüğü bir bölgede, İslamiyetin kalbi olan Mekke'de dile getirilmesi önemli bir olaydı.

Muhaysini duasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mücahidleri birleştir, onlara güç ver, onlara yardım et. Allahım, küfrün ve fesadın merkezi olan Amerika'nın kuvvetini başlarına geçir. Allahım gökyüzünü onların başlarına geçir, onları yeryüzünden dağıt, onların ülkelerini parçala. Allahım, Mescid-i Aksa'yı Yahudilerin elinden kurtar."

Ettiği duada bu ifadelere yer veren Kabe imamı Muhammed el Muhaysini, kısa bir süre sonra Suudi Arabistan yönetimi tarafından gözaltına alınmıştı. Muhaysini bu sefer veliaht prense Muhammed bin Selman'ın siyasi rakiplerine karşı başlattığı tutuklama dalgasının hedefi oldu.

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz aylarda başlayan tutuklama ve gözaltı dalgaları gün geçtikçe büyüyor. Bölgeden gelen son rakamlara göre, aralarında ilim adamlarının da bulunduğu tutuklu sayısı en az 500.

Kaynak: Mepanews