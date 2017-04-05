Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap

Ebubekir Sifil, sosyal medya üzerinden hoş olmayan bir üslupla Abdullah Muhaysini’yi eleştirmişti. Muhaysini de bir video yayımlayarak söz konusu eleştirilere güzel bir üslupla cevap verdi.

“Muhaysini’nin Anadolu insanıyla işi ne? Bu toprağa dönük çalışmasının maksadı ne? Bize İslam’ı öğretmek niyetindeyse, buna ihtiyacımız yok. Birilerine İslam’ı anlatmak gibi bir hedefi varsa, gayrimüslimlere yönelsin. Tebliğ bekleyen milyonlar var.” gibi hoş olmayan ifadelerle Abdullah Muhaysini’yi eleştiren Ebubekir Sifil’e Muhaysini’den cevap geldi.

“Bu bir cevap değildir, yanlış anlaşılmayı ve karışıklığı izah etmektir. Bunun sebebi muhtemelen benim iyice izah etmemem ve meselenin detayına girmememdir.” gibi ifadelerle Muhaysini’nin Sifil’e güzel bir üslupla verdiği cevabın yer aldığı videoyu ilgilerinize sunuyoruz: