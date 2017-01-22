Abdullah Muhaysini: Zafer Gecikmiştir Çünkü...
Abdullah Muhaysini ''Suriye'de geciken zafer'' adı altında bir açıklama yayınladı.
O açıklamanın metni;
''Seyyid Kutup rahimehullahtan, Zulme uğrayan ve “Rabb’imiz Allah’dır” demekten başka suçları olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarılanlara yönelik zafer kimi zaman gecikebilir. Kuşkusuz bu gecikme yüce Allah’ın dilediği bir hikmetten dolayıdır. Zafer gecikebilir, çünkü ümmet henüz olgunlaşmamıştır, henüz gerekli eğitimi tamamlamamıştır.
...Mü’min ümmet elinden gelen her şeyi bu uğurda harcadıktan ve bundan sonrasını Allah’a bıraktıktan sonra yüce Allah’ın verdiği zafer sözü gerçekleşir. Mü’min ümmet, büyük zorluklar çekerken, acılara katlanırken, bütün gücünü bu uğurda harcarken, Allah’dan başka bir dayanağın olmadığını sıkıntı anında ancak O’na yönelineceğini bizzat yaşarken, Allah’a olan bağlılığı daha bir artsın diye zafer gecikebilir. Çünkü, yüce Allah kendisine izin verip zafere ulaştıktan sonra Allah’ın sistemi doğrultusunda hareket etmesinin ilk garantisi Allah’la kurduğu bu bağdır. Ancak bu şekilde azgınlaşmaz, yüce Allah’ın kendisine zafer bahşetmesine neden olan haktan, adaletten ve iyilikten sapmaz.
Ortam henüz mü’min ümmetin temsil ettiği hak, iyilik ve adaletin geleceği açısından uygun olmadığından zafer gecikmiş olabilir. Durum böyle olduğu halde mü’min ümmet zafer elde edecek olursa ortamdan kaynaklanan ve birlikte yapamayacağı bir muhalefetle karşı karşıya kalabilir. Çevresindeki insanların gönülleri zafer kazanan gerçeği kabullenip kalıcılığını isteyecek duruma gelene kadar çekişme sürüp gidecektir.''
Kaynak: Islahhaber
- Yorumlar 0
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Ali Ünal Pişmanlık Yasasına Başvurdu: Gülen Hakkında Bilgiler Verdi
- İstanbul’daki İki Saldırıda da Aynı Kişi Yer Almış!
- MEB’in “Yeni Tarih Müfredatı”nda Eski Hamam Eski Tas
- Özgür Çocuk Kulübü Ekibi Suriyeli Çocukları Ziyaret Etti
- Adana'da Emperyalist Kuşatmalar Altında Ortadoğu Konuşuldu
- İrfan, Örf ve Felsefe Üzerine Düşünmek
- ByLock’un 215 Bin Kayıtlı Kullanıcısı Var!
- Amasya Özgür-Der’de Sosyal Medya’da İslami Tavır Konuşuldu
- Anayasa Değişikliğinde Halkoylamasına Doğru
- Emniyet ve AK Parti’ye Saldıran Şerif Turunç Yakalandı
- PKK’nın Katlettiği 'Yüzler' Avrupa Konseyi’nde Sergilenecek
- Trump’ın İlk Ziyareti CIA Merkezine
- Ali Ünal Pişmanlık Yasasına Başvurdu: Gülen Hakkında Bilgiler Verdi
- Haber 7’ye Bu Üslup Yakışmıyor!
- Jandarma ve Sahil Güvenlik’te Başörtüsü Yasağı Kalktı
- Kendilerini Hakikatin Tek Sahibi Olarak Görenlerin Küstahlığı
- UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Üniversiteye Rektör Atadı
- Midilli’nin Can Yeleği Mezarlığı!
- İşgalci İsrail Trump’ı Kudüs’e Davet Etti!
- ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı
- Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim