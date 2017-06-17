Abdullah Muhaysini Suikasta Uğradıktan Sonra Açıklama Yaptı
16 Haziran 2017 Cuma günü İdlib'te Ebu Zer el-Ğıfari camisinde Cuma namazı çıkışı suikaste uğrayan Dr. Abdullah Muhaysini açıklamalarda bulundu.
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16 Haziran Cuma günü İdlib’te bulunan Ebuzer Gıfari camisinde kılınan Cuma namazı sonrası çıkışta bombalı saldırıya uğrayan dr. Abdullah Muhaysini açıklamalarda bulundu. Saldırıda 8 kişi yaralanırken, Muhaysini’n koruması hayatını kaybetti.
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