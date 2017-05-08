Abdullah Gül'ün Babası Kayseri'de Defnedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 91 yaşındaki babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazına katılmak üzere Kayseri'ye gelen Erdoğan, Gül ailesine taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kabinedeki bazı bakanlarla cenaze namazının kılınacağı Cami-i Kebir avlusuna geçti.

Merhum Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yan yana saf tutarak, cenaze namazını kıldı. Namaz kılınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11.Cumhurbaşkanı Gül'ün gözleri doldu.

Cami-i Kebir'de kılınan cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, BBP Genel Başkan Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, AK Parti'li milletvekilleri, çok sayıda eski ve yeni siyasetçi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, merhum Gül'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar da yer aldı.

Cenaze namazının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin bulunduğu tabutu bir süre taşıdı.

Omuzlarda taşınan Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi daha sonra araca konuldu.

Camiden çıkarılan cenaze, defnedilmek üzere şehir mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü.

Bu sırada Abdullah Gül, vatandaşların taziyelerini kabul etti.

Öte yandan Cami-i Kebir'de, Ahmet Hamdi Gül ile aynı anda, bir hafta önce Kızılırmak'a düşerek boğulan ve dün cesedi bulunan 14 yaşındaki Rıza Çağlar Özkan'ın da cenaze namazı kılındı.

Aile kabristanında defnedildi

Cami Kebir'de, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınan merhum Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi, şehir mezarlığındaki aile kabristanına getirildi.

Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin defnedilmesinin ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül, babası için helallik istedi ayrıca cenaze törenine katılanlara teşekkür etti.

Gül daha sonra mezarlıkta bulunan taziye yerinde kardeşi Macit Gül, oğulları Mehmet Emre ve Ahmet Münir Gül, diğer aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Cenazenin defnedilmesi sırasında Abdullah Gül ve ailesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile bazı siyasiler de hazır bulundu.

Abdullah Gül, cuma günü babasını ziyaret etmişti

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek, babasını ziyaret etmişti.

AA