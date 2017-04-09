Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu Beylere Yakışan..

Mevcud sistemin kurallarına uyularak yapılan sınırlı bir anayasa değişikliğinin ideal olması mümkün değilse de, bir darbe anayasasına göre daha sağlıklı bir düzenleme imkanı sunan bu değişim çabasından uzak duranlara tarihî bir sorumluluk düşer.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu: Dünya siyasetinin bu kadar karmaşık olduğu bir zaman diliminde, bu yazıda bazı şahıslar üzerinde durulması ilk planda yadırganabilir. Ama, bu hassas zaman diliminde bazı şahısların söz ve tavırları da daha bir önemlidir. ‘Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu beyler de bu kabildendirler. Bu iki ismin muktesebatı ortada iken, referandum mitinglerinde yer almamaları, onlar üzerinde yerli-yersiz yorumlara yol açmakta.. Yazının Devamı >>>