Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu Beylere Yakışan..
Mevcud sistemin kurallarına uyularak yapılan sınırlı bir anayasa değişikliğinin ideal olması mümkün değilse de, bir darbe anayasasına göre daha sağlıklı bir düzenleme imkanı sunan bu değişim çabasından uzak duranlara tarihî bir sorumluluk düşer.
Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:
Dünya siyasetinin bu kadar karmaşık olduğu bir zaman diliminde, bu yazıda bazı şahıslar üzerinde durulması ilk planda yadırganabilir. Ama, bu hassas zaman diliminde bazı şahısların söz ve tavırları da daha bir önemlidir. ‘Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu beyler de bu kabildendirler. Bu iki ismin muktesebatı ortada iken, referandum mitinglerinde yer almamaları, onlar üzerinde yerli-yersiz yorumlara yol açmakta..
Diğer Haberler
Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu Beylere Yakışan..Mevcud sistemin kurallarına uyularak yapılan sınırlı bir anayasa değişikliğinin ideal olması mümkün değilse de, bir darbe anayasasına göre daha sağlıklı bir düzenleme imkanı sunan bu değişim çabasından uzak duranlara tarihî bir sorumluluk düşer.
Irak ve Suriye’de Baasçılık ve ÖtesiTaha Kılınç, Baas partisinin Irak ve Suriye’deki oluşum, gelişim süreci ve akıbetini mercek altına aldığı yazısında İslam dünyasının temel sorununun ecnebi işgalinden ziyade mevcut acziyeti olduğunun altını çiziyor.
ABD'nin Esed'e Ait Tesisi Vurmasının Anlamı“Trump, pek hazzetmediği Suriye meselesinde ne pahasına olursa olsun sonuna kadar gidebilecek inisiyatif alabilir mi? Sonuna kadar gitmek şöyle dursun, Putin-Esad statükosunu etkileyecek çapta hamle yapabilir mi?”
Eğer Gerçekten Samimiyseniz Esed’i Derhal Lahey’e Sevkedin!“Eğer, benzer bir vahşet daha yaşanması istenmiyorsa bu diktatörü ‘Savaş suçlusu’ olarak Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi’ne çıkartmak üzere sevk hazırlıkları geciktirilmeden başlatılmalıdır.”
ABD’ye Neden Güvenilemez?Yeni Akit yazarı Ahmet Varol’un da gündeminde İdlib’deki kimyasal saldırı sonrası yaşanan gelişmeler var. Ahmet Varol, ABD’nin Suriye hamlesini değerlendirdiği yazısında Amerika’ya neden güvenilemeyeceğinin gerekçelerini sıralıyor.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
- Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu Beylere Yakışan..
- ABD Nihayet Doğru Bir Kelam Etti! Esed İktidardayken Siyasi Çözüm Olmaz
- Fransa Hasan el-Benna’nın Torununu Sınır Dışı Etti
- Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
- İstanbul Trafiğine Süper Lig Zulmü: Birçok Yol Kapalı
- Siirt’te Buldukları Patlayıcıyla Oynayan İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti!
- Eynesil’de ‘İslami Şahsiyetin İnşası’ Semineri Yapıldı
- Belçika, Suriye’deki Hava Operasyonlarını Askıya Aldı
- Mısır'da Kilisede Yaralananlara Müslümanlardan Destek
- “İslam Ümmeti Olarak Zor Zamanlardan Geçiyoruz”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
- Mısır’daki Kilise Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
- Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu'na: Esed’in Dışişleri Bakanı Gibi Konuşmaktan Vazgeç
- ABD’nin Füze Saldırısı 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu
- BMGK’yı Acil Toplayan Rusya Umduğunu Bulamadı
- Size de Bu Yakışır!
- Eğer Gerçekten Samimiyseniz Esed’i Derhal Lahey’e Sevkedin!
- Merkel: Sömürge Döneminde Afrika’da Günaha Girdik
- Rusya S-400'leri ABD Saldırısı Karşısında Yetersiz Kaldı
- Çad’da AID ve TİKA’dan Mülteci Çocuklara Sünnet Hizmeti
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim