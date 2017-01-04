Abdullah Gül:  Bu Yapıyla İlişkim Olmadı!

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
04.01.2017 22:12
Abdullah Gül:  Bu Yapıyla İlişkim Olmadı!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 15 Temmuz darbe komisyonuna 9 sayfalık cevap geldi. Gül "Siyasi hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 15 Temmuz darbe komisyonuna 9 sayfalık cevap geldi. Gül "Siyasi hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Komisyonu'nun FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili sorusuna, “Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı" yanıtını verdi. Gül FETÖ'cülerin ifadeye çağırdığı MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili ise "MİT müsteşarına ifadeye gitmemesi talimatını verdim" dedi. Gül "İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim" açıklamasında da bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği yanıtlar NTV'nin haberine göre ortaya çıktı.

Darbe komisyonunun yönelttiği 27 soruyu 9 sayfayla yanıtlayan Gül, kendi döneminde ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Abdullah Gül'ün yanıtlarından satır başları şöyle:

-Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı.

-Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok.

-2004'teki MGK'da Sezer ve Org. Özkök bu yapıya dikkat çekti.

-Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı.

-MİT Müsteşarı'na ifadeye gitmemesi talimatını verdim.

-İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim.

-Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi.

-Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gündeme geldi.

-İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok.

-17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım.

-Darbe girişimini koruma müdüründen öğrendim. Evi korumaya aldıklarını, çatışmaya hazır olduklarını gördüm. Darbe girişimini ben dahi tahmin etmiyordum.

Kaynak: Yeni Şafak

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