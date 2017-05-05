Abdullah Gül: Baykal'ın Açıklamalarını Ciddiye Almadım

11. Cumhurbaşkanı Gül, CHP Milletvekili Baykal'ın açıklamalarıyla ilgili ''Geçen günlerde bir siyasetçinin kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada, beni de söz konusu etti. Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri'' dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını kılmak üzere 13.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki Serhan Tirit Merkez Camii'ne geldi.

Cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta konuşan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçen günlerde bir siyasetçinin kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı konuşmada çeşitli taktiksel düşüncelerle beni de söz konusu etti. Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benle ilgili söylenenleri çünkü daha önceden de biliyorum 367 meselelerinin nasıl ortaya çıktığını. Bugünkü koşullara Türkiye gelirken hangi şartlarda geldiğini. Dolayısıyla hiç ciddiye almadım. Bazılarının o sözleri çok ciddiye aldığını maalesef üzülerek gördüm.

Gül, "Ben 7 sene tarafsız olarak cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi de defalarca söyledim. Ama tabii ki bütün birikimimi, bilgimi, tecrübemi yeri geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğum var. Bunları yeri geldiğinde ülkemizi yöneten değerli arkadaşlarımla baş başa gelerek paylaştım, yeri geldiğinde de kamuoyuyla paylaştım. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden verilen bilgide Gül'ün, cuma namazını kıldıktan sonra açıklama yapacağı belirtilmişti.