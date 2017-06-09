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  3. Abdülhamid Han Yetim Yaşam Merkezi İnşaatı Başladı

Abdülhamid Han Yetim Yaşam Merkezi İnşaatı Başladı

Abdülhamid Han Yetim Yaşam Merkezi İnşaatı Başladı 1112