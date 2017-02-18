Abdukhalil Abduzhabbarov ve Ailesi Neden Ölüme Gönderildi?
Değişimhaber'in ulaştığı kaynaklara göre; Abduzhabbarov Avukatı İbrahim ergin, Pakistan’da İslam Üniversitesi Fıkıh Bölümü’nden mezun olan Abduzhabbarov hakkında Kazakistan’da İslami hizmetlerde bulunduğu sırada bazı dini yetkililerle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle birçok soruşturma dosyası açıldığını ifade ederek, baskıların artması üzerine Abduzhabbarov’un ailesiyle 2006’da Medine’ye yerleştiğini belirtti.
İbrahim Ergin, Medine’deki tarihi bir kütüphanede İslami eserlerin Arapçadan Kazakçaya çevirisini yapan ve bu çalışmaları internet ortamına yükleyen Abduzhabbarov’un, Kazakistan’ın talepleri doğrultusunda Suudi Arabistan’da 20 Aralık 2015’te tutuklandığını anlattı.
Suudi Arabistan’ın Medine kentinde tutuklanmasının ardından memleketine gönderilmek üzere tarifeli uçakla İstanbul’a getirilen Abduzhabbarov ile eşi Dinara ve 10 çocuğu ile birlikte 127 gündür Atatürk havalimanında tutuluyordu Türkiye’ye iltica talebi kabul edilmeyen Abduzhabbarov ve ailesi perşembe günü polisler tarafından Derdest edilerek zorla uçağa bindirilerek Medineye tekrar gönderilmiştir.
Abduzhabbarov’un Medine havalimanında yaptığı son açıklama
Islahhaber'in aktardığı son bilgiye göre Abduzhabbarov’un ve ailesinin Medine havalimanından Dubai aktarmalı uçakla Kazakistan'a gönderildiği belirtildi.
Haberde şu değerlendirmeye yer verildi:
"Abduzhabbarov Kazakistan'a gönderilirse orada işkence göreceğini defaatle söylemişti buna rağmen Türkiye onu tekrar sınır dışı ederek ölüme göndermiş oldu.
Kendisinden dün gece yayınlanan mesajının ardından bir daha haber alınamadı."
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