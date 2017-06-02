ABD'nin YPG'ye Verdiği Silahların Listesi

Habertürk'ün haberine göre, Suriye'de IŞİD’E karşı yürütülen Rakka operasyonunu YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte yürüten ABD, geçtiğimiz günlerde bölgeye yüklü silah sevkiyatı yapmıştı.

BÜTÇE TASLAĞINDA YER ALDI

Suriye'ye yapılan silah sevkiyatıyla ilgili detaylar, Savunma Bakanlığı'nın 2018 bütçe taslağında da yer aldı. Taslakta, Suriye'de ve Irak'ta IŞİD’E karşı yürütülen mücadele vurgulanırken, bunun için ABD'nin yerel partnerlerini güçlendireceği belirtildi.

Taslakta, Suriye'ye gönderilecek silahlar ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde açıklandı. Silahların içerisinde birçok anti tank füzesi, yüksek teknolojili silahlar ve binlerce roketatar bulunuyor. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Perşembe günü yaptığı açıklamada YPG'ye gönderilen silahlarla ilgili tüm detayların ABD tarafından Ankara'ya iletileceğini belirtmişti.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın aktardığına göre ABD'nin Suriye'ye gönderdiği silahlar şu şekilde:

- 6 bin adet PKM (BİKİSİ)

- 3500 adet DShK (DOÇKA)

- 3000 adet RPG-7

- 1000 adet AT4 ve SPG9

- 80 adet 60mm havan

- 80 adet 82mm havan

- 75 adet 120mm havan

- 150 adet AN/PVS gece görüş gözlüğü

- 150 adet AN/PEQ 2