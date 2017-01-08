“ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”

Washington Post gazetesinin Beyrut Büro Şefi Sly, ABD’nin, YPG/PYD’ye sağladığı askerî yardımın, örgütün Arapların ağırlıkta olduğu geniş bir bölgeye yayılmasına zemin hazırladığını ve çatışmayı körüklediğini belirtti.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin Ortadoğu’daki kıdemli isimlerinden Beyrut Büro Şefi Liz Sly, gazetedeki makalesinde, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye ve onun askerî kolu olan YPG’ye Barack Obama yönetimi tarafından yapılan askerî yardımları değerlendirdi.

AA’da yer alan habere göre, “ABD’nin askerî yardımı, Suriye’deki solcu Kürt milislerin büyük emellerini besliyor.” başlıklı makalede Sly, son 2 yılda Amerika ordusundan “IŞİD’le mücadele” adı altında askerî destek ve eğitim alan YPG’nin, Arapların ağırlıkta olduğu birçok bölgeye yayıldığını vurguladı ve ABD yardımının PYD’nin bölgesel emellerine hizmet ettiğine işaret etti.

“PYD’nin Yayılması Çatışmayı Körüklüyor”

“Kürt savaşçıların, geleneksel olarak Kürtlerin olduğu yerlerden ziyâde Arapların yoğunlukta olduğu bölgeleri ele geçirmesi, sâdece uzun sürecek bir etnik düşmanlığı değil, aynı zamanda daha geniş bir çatışmayı körüklüyor.” ifadelerini kullanan Sly, bu yayılmacı politikanın, NATO müttefiki Türkiye kadar bölgedeki yerel unsurları da ciddi şekilde rahatsız ettiğini yazdı.

Makalesinde, Washington’ın YPG’ye askerî destek vermesinin Ankara’da oluşturduğu tepkiye dikkat çeken Sly, bu rahatsızlığın aşılması için bünyesinde YPG güçleriyle Arap unsurların bulunduğu “Demokratik Suriye Güçleri” (DSG) adı verilen oluşuma askerî yardımların verilmeye başladığını anlattı.

“SDG’nin 4’te 3’ünü Kürtler Oluşturuyor”

“Ancak Amerikalı yetkililerin de kabul ettiği gibi Kürtler, DSG koalisyonunun 4’te 3’ünü oluşturuyor ve bu da onları, Amerika’nın askerî desteğinden en fazla faydalanan kesim yapıyor.” diyen Sly, ABD’nin “YPG’ye silah vermiyoruz.” söyleminin geçersizliğini bir kez daha dile getirmiş oldu.

ABD özel kuvvetleri ve danışmanları gözetiminde “IŞİD’le mücadele” adı altında verilen eğitimlerde YPG unsurlarının ideolojik eğitimler verdiğini de kaydeden Sly, PYD’de çok güçlü bir Abdullah Öcalan hâkimiyeti olduğunu ve onun görüşlerinin mutlak bir ideoloji olarak sınıflarda okutulduğuna işaret etti.

Sly, Washington yönetiminin IŞİD gibi bir “terör örgütü”yle mücadele edebilmek için ABD’nin de “terör örgütü” olarak kabul ettiği PKK’nın lideri Öcalan’ı “lider” olarak gören bir başka yapılanmaya askerî destek vermesinin “çelişkili” bir durum meydana getirdiğini vurguladı.

Menbiç’teki ABD Çelişkisi

ABD’nin, Menbiç’in ele geçirilmesinden sonra YPG unsurlarının geri çekilip bölgeyi yerel Arap unsurlara bıraktığını söylediğini hatırlatan Sly, gerçekte ise durumun böyle olmadığına dikkat çekti.

Menbiç’i idâre eden Arap unsurların büyük ölçüde PYD çizgisindeki gruplar olduğunu belirten Sly, bu gruplarla YPG arasında ciddi bir fark bulunmadığını ve Türkiye’nin de bu durumun farkında olduğunu ifade etti.

Sly, Menbiç’te yakın zaman önce ABD askerleri gözetimindeki eğitimlerini tamamlayan 250 kişilik grubun “Menbiç Askerî Konseyi” tarafından IŞİD’in elindeki Rakka yerine Halep’e yollandığını belirterek bu kişilerin Türkiye’nin desteklediği direnişçilerle savaşmaya gönderildiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında şu anda el-Bab’da devam eden operasyonların daha sonra Menbiç’e kayabileceği ve buranın “PYD unsurlarından temizleneceği” sinyalini vermişti.