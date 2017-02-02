ABD’nin Yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
ABD Senatosu'nda yapılan oylamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı olan eski Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson, 43 aleyhte oya rağmen 56 senatörün desteğiyle bakanlık onayını aldı.
Geçen hafta Pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan oylamada Tillerson, 1 oy farkla onaylanmıştı.
20 Ocak'ta göreve başlayan Trump'ın kabinesindeki en önemli koltuğa oturacak Tillerson'ın kısa süre içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.
Uzun süre "Rusya ile yakın bağları" olduğu gerekçesiyle kamuoyunun farklı kesimlerinde tartışılan bir isim olan Tillerson, enerji dünyasındaki önemli figürlerden biri olarak biliniyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndaki bin civarında görevlinin "Trump'ın, nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağını protesto eden" bir metine imza atmasının, henüz bakan olan Tillerson'ın öncelikle masasına gelecek konulardan biri olacağı belirtiliyor.
Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterilmesinin ardından Exxon Mobil'den ayrılan Tillerson'ın şirketteki üst düzey yöneticiliği 2000'li yılların başlarına kadar uzanıyor. Tillerson, 2001'de kıdemli başkan yardımcısı, 2004'te başkan ve direktör, 2006'da ise CEO olmuştu.
Tillerson hakkında geçen ay, Exxon Mobil'da CEO olduğu dönemde ABD'nin "Terörü Destekleyen Devletler Listesi"nde yer alan İran, Sudan ve Suriye'ye petrol satarak ambargoları deldiği ve bu durumun adaylığının ABD Senatosu'nda onaylanmasını güçleştirebileceği yorumları yapılmıştı.
Kaynak: AA
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