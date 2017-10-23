ABD'nin Vize Vermediği Filistinli Koşucu İstanbul Maratonu'na Katılacak

ABD'nin vize vermediği Filistinli sporcu Muhammed El-Kadi, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın davetlisi olarak, 12 Kasım'daki Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacak.

Muhammed El-Kadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İbrahim Kalın'ın sayesinde, 12 Kasım 2017'deki İstanbul Maratonu'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla koşacağım" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın davet etmişti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Chiago maratonuna katılmak için vize vermediği Filistinli sporcuyu Türkiye'ye davet etmişti.

Kalın resmi Twitter hesabından "Gel Türkiye'de koş. Konuğumuz ol. Filistin bayrağını burada dalgalandır. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin keyfini çıkar" demişti.

2 yıl içinde 9 uluslararası maratona katılan ve ellinde Filistin bayrağıyla koşan Muhammed El Kadi, Chiago maratonuna katılamamıştı.

ABD, Fransa'da oturma izni bulunan El Kadi'ye vize vermemişti. Ülkesine destek için bu maratonlara katılan El Kadi, elde ettiği geliri Filistinli çocuklara yardım için kullanıyor.