ABD’nin Trump Döneminde de YPG’ye Desteğini Kesme Niyeti Yok

»Ana Sayfa»Dünya
09.03.2017 09:45
ABD’nin Trump Döneminde de YPG’ye Desteğini Kesme Niyeti Yok
ABD'nin, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi, "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) içerisinde desteklemeye devam ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de PYD/YPG'ye verdikleri destek konusunda açıklamalarda bulundu.

IŞİD ile mücadele kapsamında YPG'ye verdikleri desteğin süreceğini belirten Toner, şunları kaydetti:

"YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde bulunan SDG içerisinde uzun zamandan beri destekliyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi onlar IŞİD’e karşı mücadelede ve ortadan kaldırılması için çok etkililer. Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kilometreyi ve 4 Kasım'da operasyon başladığından beri de Rakka civarında 100'den fazla köyü IŞİD’e elinden aldılar."

Toner, Türkiye'nin YPG konusundaki kaygılarına da dikkat ettiklerini söyledi.

ABD'nin, PKK ile ilgili görüşünün değişmediğini dile getiren Toner, "PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz. Şu konuda açık olmalıyız; PKK bizim için hala bir terör örgütüdür." diye konuştu.

PKK'NIN SİNCAR'DAKİ VARLIĞI

Toner, bir soru üzerine PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığına da karşı olduklarını belirtti.

ABD'nin bu konuda aynı yerde durduğunu anlatan Toner, "Orada olmamaları gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

  

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