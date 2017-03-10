ABD'nin Topçu Birliği Suriye’de

ABD, Rakka operasyonuna destek vermek adı altında top donanımı olan bir grup askeri Suriye'ye gönderdi.

Washington Post ve CNN’in de aralarında olduğu Amerikan basın kuruluşları, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Rakka operasyonuna topçu desteği vermek üzere Suriye'ye deniz piyadeleri özel harekât komandolarını gönderdiğini söyledi. Söz konusu haberlerde bu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadele için istediği yeni planın bir parçası olmadığı ve bir süreden beri değerlendirildiği belirtildi. AFP’ye konuşan bir ABD’li yetkili ise Washington Post’un haberini teyit etti ve 11’inci Deniz Seferi Birliği'ne bağlı gücün 155 mm Howitzers top bataryasını Suriye’ye yerleştirdiğini ifade etti.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, yeni konuşlandırılan askerlerin PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ve onunla hareket eden Suriye Arap koalisyonu başta olmak üzere yerel partnerlerle çalışacaklarını ifade etti ve onların cephenin ön hattında olmayacaklarını belirtti. Askerlerin geçen günlerde Suriye’ye ulaştığını söyleyen Dorrian, bu gücün içinde bir topçu birliğinin ve özel kuvvetler askerlerinin olduğunu ifade etti. “Yaklaşık 400 asker civarında bir rakamdan söz ediyoruz. Bu güç geçici bir süre için orada olacak” dedi.

Rakka’nın kuşatılması operasyonunun çok iyi ilerlediğini ifade eden Dorrian, ek askerlerin bu kapsamda top ateşi desteğini arttırmayı ve IŞİD’in Rakka’daki mağlubiyetini hızlandırmayı amaçladığını belirtti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, küçük bir kara birliğinin HIMARS roket sistemleriyle Suriye'de görev yapan 500 civarında Amerikan askerine destek verdiğini ifade etmişti. Gönderilen yeni kuvvetlerin bu küçük birliğin yerini almaktan ziyade onlara ek olarak sevk edildiği belirtiliyor. Yeni sevkiyat, ABD askerlerinin zırhlı araçlarla Menbic ilçesinde görüntülenmesinden sonra geldi.

Aynı taktik Musul'da uygulanmıştı

Pentagon, Musul operasyonu kapsamında 12 Irak tümenini eğitirken Irak ordusu Musul'u çevreledikten kısa bir süre sonra Musul'un güneyine HIMARS roket sistemleri yerleştirmişti.

Daha sonra ise Musul'un kuzeyinde "ateş hattı" diye tanımladıkları topçu mevzileri kurduklarını duyurmuştu.

Bu mevziler IŞİD’in roket saldırısına uğrayıp bir Amerikan askerinin öldürülmesi sonrasında kamuoyuna açıklanmıştı.

Öte yandan, Pentagon Trump'a IŞİD'le ilgili bir plan sunarken Rakka operasyonu için de birçok seçenek aktarmıştı.

Pentagon daha önce Rakka'nın etrafının sarılması için PKK/PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kullanılacağını açıklamış, kenti almak üzere saldırıda kullanılacak kuvvetlerle ilgili değerlendirmenin devam ettiğini duyurmuştu.

Bir savunma yetkilisi de Pentagon'un Rakka'nın etrafının sarılması için destek alınan SDG'nin operasyonda da kullanılmasından yana olduğunu ifade etmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Rakka operasyonunun detaylarını görüşmek üzere 7 Mart’ta Türkiye’ye gelmişti. 7 Mart’ta Türk mevkidaşı Orgeneral Hulûsi Akar’la Antalya’da yapılan görüşmeye Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov da katılmıştı.

YPG'ye destek hep sorun oldu

PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’ye verilen destek Türkiye’nin tepkisine sebep oluyor. Önceki ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle Türkiye arasında IŞİD'le mücadelede YPG'ye verilen destek sık sık karşılıklı sert açıklamalarla ilerledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Kaynak: Al Jazeera, AA, CNN, Washington Post, AFP ve Reuters