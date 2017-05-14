“ABD’nin Terörle Mücadele İddiası İnandırıcı Gelmiyor”

Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu adına yapılan yazılı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin 3 yıldır kontrolündeki bölgede yaşayan Suriyelileri sindirmeye çalıştığı belirtildi.

“Gençlerimiz Teröristlerin Yanında Olmaya Zorlanıyor”

AA’da yer alan habere göre, Suriye halkının “PKK/PYD’nin tehcir, terör eylemleri ve her türlü baskılarına” maruz kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Halkımız, açlık ve sefalet içinde, gençlerimiz teröristlerin yanında olmaya zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Harbit Elşayir köyü Tel Tamır mezrasında Rami et-Türkî isimli bir Suriyeli, PKK/PYD’nin militanı olma talebini kabul etmediği için evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda et-Türkî ile babası öldü, diğer aile fertleri yaralandı. Resulayn ilçesindeki hastaneye götürülen yaralılar da PKK/PYD tarafından hastaneden çıkarıldı. Bu teröristlerin bütün bu cinayetlerine rağmen ‘terörle mücadele’ ettiğini iddia eden ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’yi desteklemesi bize inandırıcı gelmiyor.”

“ABD’yi Silah Yardımından Dolayı Kınıyoruz”

Açıklamada, ABD’nin PKK/PYD’ye silah yardımı yapmasının bölgedeki katliamları arttıracağı vurgulanarak, “ABD’yi silah yardımından dolayı kınıyoruz. Uluslararası toplumların bu cinayetleri durdurmasını istiyoruz.” denildi.