“ABD’nin Terörle Mücadele İddiası İnandırıcı Gelmiyor”
Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu, ABD’nin “terörle mücadele” gerekçesiyle PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’yi desteklemesinin kendilerine inandırıcı gelmediğini bildirdi.
Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu adına yapılan yazılı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin 3 yıldır kontrolündeki bölgede yaşayan Suriyelileri sindirmeye çalıştığı belirtildi.
“Gençlerimiz Teröristlerin Yanında Olmaya Zorlanıyor”
AA’da yer alan habere göre, Suriye halkının “PKK/PYD’nin tehcir, terör eylemleri ve her türlü baskılarına” maruz kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Halkımız, açlık ve sefalet içinde, gençlerimiz teröristlerin yanında olmaya zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Harbit Elşayir köyü Tel Tamır mezrasında Rami et-Türkî isimli bir Suriyeli, PKK/PYD’nin militanı olma talebini kabul etmediği için evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda et-Türkî ile babası öldü, diğer aile fertleri yaralandı. Resulayn ilçesindeki hastaneye götürülen yaralılar da PKK/PYD tarafından hastaneden çıkarıldı. Bu teröristlerin bütün bu cinayetlerine rağmen ‘terörle mücadele’ ettiğini iddia eden ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’yi desteklemesi bize inandırıcı gelmiyor.”
“ABD’yi Silah Yardımından Dolayı Kınıyoruz”
Açıklamada, ABD’nin PKK/PYD’ye silah yardımı yapmasının bölgedeki katliamları arttıracağı vurgulanarak, “ABD’yi silah yardımından dolayı kınıyoruz. Uluslararası toplumların bu cinayetleri durdurmasını istiyoruz.” denildi.
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