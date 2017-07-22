ABD'nin Tavsiyesiyle PKK’nın Taşeronu İsim Değiştirdi
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi.
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ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi.
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