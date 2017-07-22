ABD'nin Tavsiyesiyle PKK’nın Taşeronu İsim Değiştirdi

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi.