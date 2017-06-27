ABD’nin Sözü Buraya Kadar: “Rakka Sonrasında da PYD'ye Silah Vereceğiz”

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Rakka operasyonun ardından da ABD'nin PKK/PYD'ye silah sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Almanya'ya giderken yanında bulunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, PKK/PYD'ye silah yardımının süreceğini söyledi. Associated Press'in haberine göre Mattis Türkiye'ye verilen silahları geri alma sözünün bir sonraki görevin yeri ve zamanına bağlı olduğunu vurguladı.

Gelecek hafta Brüksel'de Fikri Işık'la bir araya gelecek olan Mattis, bütün silahların geri alınıp alınmayacağı konusundaki soruya ise "elimizden geleni yapacağız" şeklinde cevap verdi.

Mattis, geçen hafta Savunma Bakanı Işık'a bir mektup göndererek Rakka operasyonundan sonra PKK/PYD'ye verdikleri silahları geri alacaklarını söylemişti.